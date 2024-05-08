Сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета возложили цветы к монументу Победы

Во главе с председателем ведомства Дмитрием Горой они приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу Победы и почтили минутой молчания память героев, павших в боях за мир на белорусской земле.

На страницах истории нашей страны не было битвы более жестокой, чем Великая Отечественная война. Память о страшной трагедии и Великой Победе не может угаснуть: она навечно вписана в летопись Отечества и каждой белорусской семьи. И наша главная задача – сохранить историческую память и правду для потомков.