Сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета возложили цветы к монументу Победы

Новости Беларуси. К общереспубликанской эстафете памяти присоединились сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. К общереспубликанской эстафете памяти присоединились сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Во главе с председателем ведомства Дмитрием Горой они приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к монументу Победы и почтили минутой молчания память героев, павших в боях за мир на белорусской земле.
На страницах истории нашей страны не было битвы более жестокой, чем Великая Отечественная война. Память о страшной трагедии и Великой Победе не может угаснуть: она навечно вписана в летопись Отечества и каждой белорусской семьи. И наша главная задача – сохранить историческую память и правду для потомков.