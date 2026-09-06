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Новости по тегу #Дарья Авсюк

Заброшенные машины во дворах столицы – как в Минске решают проблему автохлама?
06 сентября 2026 17:33

Заброшенные машины во дворах столицы – как в Минске решают проблему автохлама?

Как делают белорусскую картошку фри? Побывали на единственном заводе-производителе в стране
30 августа 2026 17:04

Как делают белорусскую картошку фри? Побывали на единственном заводе-производителе в стране

Какой путь проходит сахарная свекла с поля до полок магазинов – узнали секреты производства
30 августа 2026 17:01

Какой путь проходит сахарная свекла с поля до полок магазинов – узнали секреты производства

Арендное жилье на 133 квартиры – о строительстве нового квартала в Минске поговорили с главным инженером
12 июня 2026 14:12

Арендное жилье на 133 квартиры – о строительстве нового квартала в Минске поговорили с главным инженером

В двух районах Минской области зафиксированы подтопления талыми водами
09 марта 2026 15:01

В двух районах Минской области зафиксированы подтопления талыми водами

Симбиоз модерна и контемпорари – рассказываем о спектакле «Хрупкость» Белорусского государственного молодёжного театра
13 февраля 2026 14:15

Симбиоз модерна и контемпорари – рассказываем о спектакле «Хрупкость» Белорусского государственного молодёжного театра

Блог-тур «Центральный регион: новые горизонты» прошёл в Логойском районе
09 февраля 2026 14:07

Блог-тур «Центральный регион: новые горизонты» прошёл в Логойском районе

Уникальная система подготовки инженерных кадров – чем удивляет Центр технического творчества?
29 октября 2025 18:05

Уникальная система подготовки инженерных кадров – чем удивляет Центр технического творчества?

В Копище открылась современная поликлиника на 1330 посещений в смену
15 сентября 2025 15:36

В Копище открылась современная поликлиника на 1330 посещений в смену

В Минской области построено свыше 600 тысяч квадратных метров жилья в 2025-м
01 сентября 2025 15:55

В Минской области построено свыше 600 тысяч квадратных метров жилья в 2025-м

«Вносим вклад в благоустройство нашего города» – как работает молодёжь в студотрядах Минской области
22 августа 2025 15:04

«Вносим вклад в благоустройство нашего города» – как работает молодёжь в студотрядах Минской области

В Минской области скосили больше половины площадей трав. Кто в лидерах уборочной?
12 июня 2025 14:08

В Минской области скосили больше половины площадей трав. Кто в лидерах уборочной?