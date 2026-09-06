Новости по тегу #Дарья Авсюк

Недавно вступил в силу обновленный президентский указ, который упростил процедуру утилизации бесхозных авто. Коммунальщики уже приступили к делу.
10% экспортируют в Россию и другие страны. Залог качества – контроль параметров работы машин на разных этапах производства.
Процесс круглосуточный и включает 8 этапов.
Одна из крупнейших точек роста – квартал на пересечении улиц Карвата, Геологической и Связистов. Здесь возводят дома сразу под несколько задач.
Паводковая обстановка в Вилейском районе сегодня оценивается, как стабильная. Уровень воды далек от критических отметок.
В постановке задействовано шесть артистов. В спектакле нет ни одного слова. Все передается на языке музыки и пластики.
Первая точка на карте этого путешествия – горнолыжный комплекс. Там, где этой зимой есть все: идеальный снег, драйв и бесконечные возможности для контента.
18 учебных лабораторий и более 280 объединений по интересам. В Центре технического творчества созданы условия, чтобы подготовить новое поколение инженеров и технологов.
Поликлиника укомплектована новым оборудованием, лабораторными инструментами, мебелью и оргтехникой.
Это проекты не только в крупных городах, но и в малых населенных пунктах. Приоритет – нуждающимся в улучшении жилищных условий. Сотни семей смогли приобрести новый дом благодаря льготным кредитам, субсидиям и другим мерам помощи.
В 2025 году в Минской области уже отработало 266 студенческих отрядов, в которых было трудоустроено порядка 3 500 человек.
Косовица продолжает набирать обороты. Несмотря на капризы погоды, аграрии в поле каждый день. Только в Копыльском районе необходимо скосить свыше 21,5 тысячи гектаров многолетних трав. Больше половины площадей уже пройдено.
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