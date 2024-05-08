Прямой эфир

9 мая в Минске перекроют движение – какие изменения в работе транспорта?

08 мая 2024 19:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 9 мая во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в Минске будет ограничено движение транспорта, кроме общественного и специального, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

9 мая в Минске перекроют движение – какие изменения в работе транспорта?-1

9 мая в Минске перекроют движение – какие изменения в работе транспорта?-3

Так, ограничат движение авто с 06:00 по проспекту Независимости от улицы Свердлова в сторону проспекта Машерова. Кроме того, выход со станции метро «Площадь Победы» будет открыт только с одной стороны. Выход к площадке у Вечного огня закроют с половины двенадцатого и до финала праздничного концерта.

9 мая в Минске перекроют движение – какие изменения в работе транспорта?-6

Также изменения внесены в режим работы пассажирского транспорта. 9 мая он будет курсировать по графику воскресенья. Увеличено количество подвижного состава на автобусных маршрутах № 1, 73, 100, а также на трамвайном маршруте № 3.

# Дорожное движение # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета возложили цветы к монументу Победы
08 мая 2024 19:37

Сотрудники Центрального аппарата Следственного комитета возложили цветы к монументу Победы

Лукашенко на саммите ЕАЭС: нам важно обеспечивать потребности в продовольствии своего производства
08 мая 2024 19:24

Лукашенко на саммите ЕАЭС: нам важно обеспечивать потребности в продовольствии своего производства

Подарок ко Дню Победы – в Гомеле открыли новый бассейн
08 мая 2024 19:06

Подарок ко Дню Победы – в Гомеле открыли новый бассейн

В Слонимском районе перезахоронили останки 64 красноармейцев
08 мая 2024 18:55

В Слонимском районе перезахоронили останки 64 красноармейцев

На расширенном заседании Совета Республики в Гомеле обсудили работу с обращениями граждан
08 мая 2024 18:16

На расширенном заседании Совета Республики в Гомеле обсудили работу с обращениями граждан

Лукашенко на саммите ЕАЭС: нам нужно сконцентрироваться на скорейшем признании цифровой подписи
08 мая 2024 18:03

Лукашенко на саммите ЕАЭС: нам нужно сконцентрироваться на скорейшем признании цифровой подписи

В Минской области завершили сев кукурузы на зерно
08 мая 2024 18:00

В Минской области завершили сев кукурузы на зерно

Как школьники Минской области отметят выпускной в 2024 году?
08 мая 2024 17:59

Как школьники Минской области отметят выпускной в 2024 году?

В 14 лет хотел попасть на фронт, чтобы помогать бороться против оккупантов. Пообщались с ветераном ВОВ
08 мая 2024 17:58

В 14 лет хотел попасть на фронт, чтобы помогать бороться против оккупантов. Пообщались с ветераном ВОВ

Лазаревич на возложении цветов и венков в Минске: «Очень важно отмечать 9 Мая, сохраняя память»
08 мая 2024 17:57

Лазаревич на возложении цветов и венков в Минске: «Очень важно отмечать 9 Мая, сохраняя память»

В Гродно открылся гуманитарный центр Белорусского Красного Креста
08 мая 2024 17:45

В Гродно открылся гуманитарный центр Белорусского Красного Креста

На 6 месяце беременности ушла с мужем в подполье. Правнучка Веры Хоружей рассказала о прабабушке
08 мая 2024 17:35

На 6 месяце беременности ушла с мужем в подполье. Правнучка Веры Хоружей рассказала о прабабушке