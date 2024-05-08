Новости Беларуси. 9 мая во время праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы, в Минске будет ограничено движение транспорта, кроме общественного и специального, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Так, ограничат движение авто с 06:00 по проспекту Независимости от улицы Свердлова в сторону проспекта Машерова. Кроме того, выход со станции метро «Площадь Победы» будет открыт только с одной стороны. Выход к площадке у Вечного огня закроют с половины двенадцатого и до финала праздничного концерта.