Афанасьев: СВО – священная война, которая не столько про материальное, сколько про дух, смысл, слово

Григорий Азаренок, СТВ:

В своей речи на возвращение Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсона, Запорожья Владимир Владимирович Путин назвал врага максимально откровенно, назвал Запад сатанинской цивилизацией, цивилизацией Сатаны. Это очень мощное слово. Ведь с Сатаной не может быть никаких компромиссов, договоренностей, переговоров. Он, как сказано в Евангелии, лжец, отец лжи, человекоубийца от века. И никаких компромиссов с ним быть не может.

Вот если это расшифровывать, вот люди на фронте. Вы сейчас много очень с ними общаетесь, снимаете, ездите, показываете на самых опасных участках, местах. Люди на фронте понимают, что да, к сожалению, непосредственно исполнители воли Дьявола – это наши братья, можно сказать, бывшие братья, это украинцы. Но вот что главный враг – это именно абсолютное эсхатологическое зло?



Андрей Афанасьев, журналист, военный корреспондент, ведущий и политический обозреватель телеканала «Спас»:

Понимают. И для меня это в чем-то даже откровение. Для меня это очень удивительно, потому что мы долгое время жили в мире, в пространстве культурном, смысловом, эстетическом, которое всеми возможными способами делало вид, что духовной плоскости не существует. Вот есть только материальная реальность... Есть только то, что мы сегодня съедим на завтрак, обед и ужин, то, на чем мы будем добираться до работы и домой, те места, где мы будем отдыхать. И все. И когда прозвенел вот этот тревожный колокол, когда вновь стало понятно, что специальная военная операция – это священная война – огромное количество людей, в первую очередь находящихся в зоне СВО, но и те, кто в тылу, и те, кто активно принимают участие как волонтеры, стали понимать, что это не столько про территории, про экономику, про политику, это в первую очередь про дух, про смысл, про слово.

И действительно, бойцы в окопах, как никто другой, сталкиваясь с этим, понимая это, они понимают, что наша брань не против плоти, крови, а против духов, против нечистой силы, против духа, против смысла, которыми, этими смыслами, этими духами стала одержима часть нашего народа, наших единокровных братьев.

Бойцы это понимают. Огромное количество военнослужащих это понимают. Я думаю, этим и обусловлен колоссальный запрос на присутствие военного священника в зоне СВО, который разделяет все трудности, все тяготы солдатского быта и благословляет бойцов, находится с ними рядом, поддерживает их, совершает таинства. У нас в Синодальном отделе по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами, который занимается организацией деятельности работы военного духовенства, с начала СВО ведется подсчет. Было совершено более 3 тысяч командировок, более 3 тысяч многодневных поездок от двух недель до полугода со священниками нашей общей с вами Русской православной церкви.

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