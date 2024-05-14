Радуница в зоне отчуждения. Вот как провели день памяти на кладбищах в Ветковском районе

Этот день особенный и для тех, кому пришлось покинуть свои дома из-за трагедии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только раз в году, в канун и в саму Радуницу, на территориях отчуждения делают упрощенный пропускной режим, чтобы переселенцы из разных уголков Беларуси хотя бы на пару часов могли вернуться в родные места и проведать своих на деревенском кладбище. В Ветковском районе, где находится самая крупная в стране закрытая зона, побывал наш корреспондент Анна Корольчук.

Теплые приветствия, объятия и слезы. Каждый год кладбища на территории отселенных деревень становятся местом встреч друзей и бывших соседей. В выходные дни накануне и в Радуницу их разрешают посещать без оформления пропусков. Такой возможностью пользуются многие, чтобы привести в порядок могилы и предаться воспоминаниям.

Надежда Жукова, жительница Ветки:

Вернулись, все-таки корни, родителей доглядали. Приехали в Ветку, жилье дали, на ферме работали, всю жизнь в колхозе. А душа болит, встречаешься, плачешь. Вспоминаешь детство, молодость. Если супруги Жуковы так и не смогли уехать далеко от родных мест, то Татьяна Стрелковская вместе с братьями и сестрами разъехались по разным странам.

Татьяна Стрелковская, жительница Петрикова:

Выселилась 10 человек, родня, уехали в Орловскую область, должны были приехать брат, его жена и дети. Сестра работала в Светлогорске. Она забрала родителей, и они там жили.