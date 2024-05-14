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Радуница в зоне отчуждения. Вот как провели день памяти на кладбищах в Ветковском районе

14 мая 2024 17:16
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Этот день особенный и для тех, кому пришлось покинуть свои дома из-за трагедии на Чернобыльской АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только раз в году, в канун и в саму Радуницу, на территориях отчуждения делают упрощенный пропускной режим, чтобы переселенцы из разных уголков Беларуси хотя бы на пару часов могли вернуться в родные места и проведать своих на деревенском кладбище.

В Ветковском районе, где находится самая крупная в стране закрытая зона, побывал наш корреспондент Анна Корольчук.

Радуница в зоне отчуждения. Вот как провели день памяти на кладбищах в Ветковском районе-1

Теплые приветствия, объятия и слезы. Каждый год кладбища на территории отселенных деревень становятся местом встреч друзей и бывших соседей. В выходные дни накануне и в Радуницу их разрешают посещать без оформления пропусков. Такой возможностью пользуются многие, чтобы привести в порядок могилы и предаться воспоминаниям.

Радуница в зоне отчуждения. Вот как провели день памяти на кладбищах в Ветковском районе-4

Надежда Жукова, жительница Ветки:
Вернулись, все-таки корни, родителей доглядали. Приехали в Ветку, жилье дали, на ферме работали, всю жизнь в колхозе. А душа болит, встречаешься, плачешь. Вспоминаешь детство, молодость.

Если супруги Жуковы так и не смогли уехать далеко от родных мест, то Татьяна Стрелковская вместе с братьями и сестрами разъехались по разным странам.

Радуница в зоне отчуждения. Вот как провели день памяти на кладбищах в Ветковском районе-7

Татьяна Стрелковская, жительница Петрикова:
Выселилась 10 человек, родня, уехали в Орловскую область, должны были приехать брат, его жена и дети. Сестра работала в Светлогорске. Она забрала родителей, и они там жили.

Радуница в зоне отчуждения. Вот как провели день памяти на кладбищах в Ветковском районе-10

Радуница в зоне отчуждения – это не только день поминовения, но и экскурс в прошлое. После взрыва на атомной электростанции сельчане и не думали, что последствия коснутся их земель. Привычный уклад жизни нарушился лишь в начале 90-х, когда на территории района обнаружили большое радиоактивное пятно. Началась эвакуация.

Подробности смотрите в сюжете.

# Православные в Беларуси # общество # Анна Корольчук # Новости Гомеля и Гомельской области

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