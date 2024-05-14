Патриотизм в нестандартном формате! Школьники через макеты памятников передают историю Великой Отечественной
На территории Беларуси больше 7 тысяч мест захоронений времен Великой Отечественной войны, в том числе памятников и мемориальных комплексов, каждый со своей историей – героической и трагической одновременно. Это наша «Память в граните», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Именно под таким названием в Гродненской области провели конкурс, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. От участников требовалось изготовить макет любого на их выбор памятника, изучить его историю и провести экскурсию для сверстников. Идея нашла широкий отклик у юного поколения – около сотни работ школьники прислали на конкурс. Подключились учителя и родители.
Галина Буро подробнее.
На рассвете взрывы бомб и команда «Застава к бою!» Фашисты рассчитывали взять ее за 30 минут, но пограничники стояли насмерть – бой длился 10 часов. К обеду четвертая погранзастава 86-го Августовского отряда под командованием старшего лейтенанта Кириченко была уничтожена. Лишь в 2007 году здесь появился мемориальный комплекс. Место энергетическое, уверен учитель Ратичской средней школы. Героизм пограничников настолько впечатлил мужчину, что вместе с сыном Яном он начал приезжать сюда, привозить экскурсионные группы. И давно хотел сделать что-то важное в память о храбрых защитниках Родины. Конкурс «Память в граните» стал импульсом. Создавая макет памятного места, семья стремилась не только собрать информацию о заставе, но и через творчество донести эту страницу истории до белорусов.
Ян Цецерский, учащийся Ратичской средней школы:
Было около 40 человек, сражались 10 часов. В 2003 году она стала 2-й заставой имени Феодосия Кириченко.
Максим Цецерский, учитель Ратичской средней школы:
Поправочку внесу – в 2003 году именно застава № 2 Указом Президента Республики Беларусь получила имя Феодосия Петровича Кириченко. Хотелось бы привлечь внимание общественности, потому что далеко находится от города, чтобы как-то больше здесь что-то достроить, добавить.
Вот так выглядит мемориал в миниатюре. Он занял почетное место среди других работ, а их немало – почти сотня– настолько идея нашла отклик в сердцах школьников Гродненского региона, которые несколько месяцев создавали макеты для конкурса от областного центра туризма и краеведения «Память в граните», посвященного 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
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