Патриотизм в нестандартном формате! Школьники через макеты памятников передают историю Великой Отечественной

На территории Беларуси больше 7 тысяч мест захоронений времен Великой Отечественной войны, в том числе памятников и мемориальных комплексов, каждый со своей историей – героической и трагической одновременно. Это наша «Память в граните», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Именно под таким названием в Гродненской области провели конкурс, посвященный 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. От участников требовалось изготовить макет любого на их выбор памятника, изучить его историю и провести экскурсию для сверстников. Идея нашла широкий отклик у юного поколения – около сотни работ школьники прислали на конкурс. Подключились учителя и родители.