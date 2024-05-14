«Разрушен был Минск страшно». Фронтовая история 103-летнего ветерана Валентины Кучерявой

В преддверии 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков рассказываем о тех, кто в годы Великой Отечественной войны вносил свой вклад в приближение Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Валентина Кучерявая – труженик тыла. За плечами не только боевые подвиги, но и большой трудовой путь. Пример для будущих поколений.

Продолжит Арина Верховская.

На ее глазах сменялись эпохи, она прошла всю войну и воспитала не одно поколение белорусов. Валентине Васильевне 103 года. Великая Отечественная война – самое страшное испытание, которое выпало на ее долю. Родилась в деревне в Логойском районе. Однако зверства фашистов девушка застала под Москвой. Тогда юная Валя работала пионервожатой в детском доме для глухонемых. На руках у девушки и других воспитателей оказались беззащитные дети.