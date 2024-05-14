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«Разрушен был Минск страшно». Фронтовая история 103-летнего ветерана Валентины Кучерявой

14 мая 2024 17:10
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В преддверии 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков рассказываем о тех, кто в годы Великой Отечественной войны вносил свой вклад в приближение Победы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Валентина Кучерявая – труженик тыла. За плечами не только боевые подвиги, но и большой трудовой путь. Пример для будущих поколений.

Продолжит Арина Верховская.

На ее глазах сменялись эпохи, она прошла всю войну и воспитала не одно поколение белорусов. Валентине Васильевне 103 года. Великая Отечественная война – самое страшное испытание, которое выпало на ее долю. Родилась в деревне в Логойском районе. Однако зверства фашистов девушка застала под Москвой. Тогда юная Валя работала пионервожатой в детском доме для глухонемых. На руках у девушки и других воспитателей оказались беззащитные дети.

«Разрушен был Минск страшно». Фронтовая история 103-летнего ветерана Валентины Кучерявой-1

Валентина Кучерявая, труженик тыла Великой Отечественной войны:
Давали 300 грамм хлеба и все. Раскапывали снег и вытаскивали картошку или бурак, или что не успели. И уже выбирали что-нибудь.

Когда фашисты вплотную подошли к Москве, девушка помогала возводить заградительные сооружения и копать окопы. Дежурила на крышах домов, куда немецкие самолеты сбрасывали зажигательные бомбы. Не жалея себя, девушка трудилась в тылу и как могла приближала День Победы, за что и была награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». О долгожданной Победе Валентина Васильевна до сих пор вспоминает со слезами на глазах. В родную Беларусь она вернулась уже после войны.

«Разрушен был Минск страшно». Фронтовая история 103-летнего ветерана Валентины Кучерявой-4

Всю свою жизнь Валентина Васильевна посвятила воспитанию детей. Сначала работала в школе в Плещеницах, а спустя год устроилась в Дом грудного ребенка в Минске. До пенсии работала в детском саду Минского подшипникового завода. И сегодня, несмотря на почетный возраст, Валентина Кучерявая с улыбкой принимает гостей и рассказывает свою фронтовую историю.

Подробнее смотрите в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество

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