Аналогов линии нет. На экспериментальной базе под Пуховичами внедрили разработку НАН Беларуси

На экспериментальной базе Зазерье Пуховичского района налажено производство концентрата для телят – заменителя цельного молока. Усвояемость корма – 90 %. Аналогов этой линии нет. Это научная разработка, которая успешно прошла все испытания. Работу осуществляют на местном сырье, обеспечивая потребности всего хозяйства. Производительность комплекса – 700 килограммов в час.

Евгений Жилич, заведующий лабораторией НПЦ НАН Беларуси:

Производим заменитель цельного молока, то есть комбикорм. Мы сокращаем время выпайки телят за счет того, что на основе местного сырья мы создали такой рецепт совместно с НПЦ животноводства и вводим в него до 30 % комбикорма КР-1. Это сокращает время привыкания к комбикорму и способствует развитию рубца у животного.