За 4 года в Минской области субсидии на открытие собственного дела получили более 870 человек

О том, на что можно потратить эти деньги и кто может претендовать на помощь, – расскажет Дарья Авсюк.

Безвозмездная финансовая помощь, бесплатное обучение и сопровождение на всех этапах – реальный шанс открыть собственное дело. За четыре года в Минской области такую возможность получили более 870 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Размер поддержки зависит от места проживания и сферы деятельности.

О том, что хобби может стать доходным делом, Анастасия Агарик узнала от подруги. Женщина – ландшафтный дизайнер. Своему ремеслу она училась не в университетах, а занималась самообразованием, оттачивая навыки в собственном саду. Постепенно двор преобразился. Там, где был пустырь – вырос настоящий дендрарий.

Анастасия Агарик, ландшафтный дизайнер:

Когда-то мы с мужем переехали в этот дом. Здесь ничего не было. Здесь было просто 40 соток земли и ничего не было. Очень много было где-то ошибок. Я пересаживала, досаживала.

В 2025 году Анастасия получила субсидию на развитие своего дела. На эти средства закупила необходимый инструмент. Сегодня в ее дворе – около 300 хвойных деревьев и кустарников. За ними нужен уход: обработка весной и осенью, подкормка, стрижка. Но этот сад – ее лучшее портфолио.