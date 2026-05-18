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Кто может стать участником республиканского конкурса «Семья года» – рассказала эксперт

18 мая 2026 14:38
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15 мая Беларусь присоединилась к празднованию Международного дня семей. Эта дата заставляет задуматься о том, что для нас действительно важно. В Минске живут сотни тысяч семей – молодых и многодетных, тех, кто только начинает свой путь и тех, кто уже воспитал не одно поколение. О том, как живут семьи столицы, что для них действительно важно, какие программы поддержки реально работают, о чем мечтают самые маленькие белорусы, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

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Юлия Алексеюк, ведущая:
В Минске есть конкурс «Семья года». Какие семьи достойны стать победителями этого конкурса?

Кто может стать участником республиканского конкурса «Семья года» – рассказала эксперт-2

Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Это республиканский конкурс «Семья года». Он проходит раз в два года. Разбивается на этапы, начиная с региональных этапов и затем проходит республиканский. Семьи принимают участие различные. Подается заявка, у нас в городе Минске проходят районные отборочные туры. Конечно, в первую очередь мы говорим о том, что семья эта творческая. Семья, желающая показать достижения свои, своих детей. В городе Минске уже городской этап конкурса пройдет ко Дню города в сентябре месяце. Каждый район представит победителя районного этапа конкурса. 9 семей, соответственно, будут состязаться за право быть лучшей семьей города Минска и представить город Минск в республиканском этапе конкурса «Семья года».

Подробности в видео.

# Юлия Алексеюк # Ольга Василевская # Брак и семья

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