«Дом без пожара» – МЧС проводит специальное профилактическое мероприятие

С начала 2026 года в Молодечненском районе произошло 47 пожаров, погибли 8 человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Среди основных причин возгораний – неосторожное обращение с огнем, нарушение правил эксплуатации печного отопления.

Чтобы предотвратить происшествия, спасатели проводят специальное профилактическое мероприятие «Дом без пожара». В центре внимания – многодетные семьи, одиноко проживающие пенсионеры и неблагополучные граждане. Сотрудники МЧС оценивают состояние домов и проводят разъяснительные беседы.

Сергей Костюкевич, начальник Молодечненского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям:

В рамках проведения данного профилактического мероприятия обследуется домовладение и обращается внимание на состояние печного отопления. В том числе в рамках республиканской акции вместе с добровольным пожарным обществом осуществляется оборудование жилых помещений автономными пожарными извещателями в домовладении категорированных граждан.

В Беларуси продолжается масштабная информационная кампания МЧС. Главная задача спасателей – напомнить каждому о важности установки пожарных извещателей. Только в Молодечненском районе с момента старта акции уже установлено более полутысячи автономных приборов.