В чем смысл крестного хода – рассказал Митрополит Минский и Заславский Вениамин

В день выхода нашей программы «Прикосновение к свету» в Минске впервые прошел Крестный ход, приуроченный к Международному дню семей с молитвой о мире, благополучии и взаимопонимании в белорусских семьях. Рассказать об этом событии, о том, что есть крестный ход в традиции православной церкви, мы попросили его Высокопреосвященство, Митрополита Минского и Заславского Вениамина.

Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Крестный ход – это давнее установление в православной церкви. Мы видим с какой торжественностью и величием совершаются пасхальные крестные ходы, крестные ходы в престольные праздники. Но издревле также совершались крестные ходы по мере необходимости – засуха или еще какие-то трудные моменты. Люди выходили из своих храмов и монастырей для того, чтобы под открытым небом совершить богослужение. Тогда куполом становится все небо, природа окружающая становится храмом. Люди, объединяясь во множестве от мала до велика, возносят молитву к Богу. В это время, согласно учению церкви, отверзаются небеса. Олег Лепешенков, СТВ:

Почему церковь уделяет такое большое внимание именно семье?