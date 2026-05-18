В чем смысл крестного хода – рассказал Митрополит Минский и Заславский Вениамин

В день выхода нашей программы «Прикосновение к свету» в Минске впервые прошел Крестный ход, приуроченный к Международному дню семей с молитвой о мире, благополучии и взаимопонимании в белорусских семьях. Рассказать об этом событии, о том, что есть крестный ход в традиции православной церкви, мы попросили его Высокопреосвященство, Митрополита Минского и Заславского Вениамина.
Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Крестный ход – это давнее установление в православной церкви. Мы видим с какой торжественностью и величием совершаются пасхальные крестные ходы, крестные ходы в престольные праздники. Но издревле также совершались крестные ходы по мере необходимости – засуха или еще какие-то трудные моменты. Люди выходили из своих храмов и монастырей для того, чтобы под открытым небом совершить богослужение. Тогда куполом становится все небо, природа окружающая становится храмом. Люди, объединяясь во множестве от мала до велика, возносят молитву к Богу. В это время, согласно учению церкви, отверзаются небеса.
Олег Лепешенков, СТВ:
Почему церковь уделяет такое большое внимание именно семье?
Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
В семье зарождается жизнь от любви двух людей. В семье человек воспитывается, приобретает добрые качества. Семейная жизнь нуждается в заботе со стороны государства, со стороны общества, конечно, в духовной поддержке со стороны церкви. Эту духовную помощь, поддержку нашим семьям к тому, чтобы они были дружны, чтобы рождали детей, чтобы семьи были многодетны, чтобы все было хорошо и благополучно – это, можно сказать, отклик на те запросы, которые поступали в церковь. В пределах всей Беларуси проводим молебны, где есть возможность крестные ходы. Будем молиться, просить о том, чтобы укреплялись наши семьи, в мире согласия и любви жили. Важно, чтобы супруги благословляли друг друга. Есть такие случаи, когда важный день, тревога, переживания. Муж благословляет супругу, перекрестил ее. Она благословляет мужа своего. Мать благословляет, как и отец детей, которые идут сдавать экзамен сложный. Разные такие обстоятельства, которые нуждаются в благословении. Родительское благословение утверждает дома. В этом секрет того, что семья будет развиваться гармонично. Постепенно этих моментов напряженных, таких неспокойных будет становиться меньше. Будет радость и спокойствие в семье.
Подробности в видео.