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Мошенники изменили методы обмана! В МВД рассказали о многоуровневых схемах

18 мая 2026 16:15
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Цифровой обман. Сколько обращений ежедневно фиксируется правоохранителями? Почему уловки могут сработать даже на самого осведомленного белоруса? И каковы реальные суммы финансовых утечек?

На площадке ток-шоу «По существу» эксперты рассказали всю кухню лживых звонков.

Мошенники изменили методы обмана! В МВД рассказали о многоуровневых схемах-2

Александр Рингевич, заместитель начальника Главного управления по противодействию киберпреступности МВД Беларуси:
Способы существенно изменились. Основная проблема заключается в том, что эти способы стали многоуровневые. Если раньше банально человеку звонили, предлагали передать какие-то реквизиты банковской платежной карты или сведения из СМС, то на текущий момент все гораздо сложнее.

Сначала поступает зачастую банальный какой-то звонок. Основная цель – втянуть человека в какую-то деятельность. Он должен что-то сообщить, не имеющее существенного значения: рост, вес, сведения о медкарте и так далее. Но в дальнейшем злоумышленники эксплуатируют вот эту первичную ситуацию, начинают пугать: вы передали какую-то информацию уже мошенникам. Вам до этого звонили мошенники. Этого достаточно для того, чтобы привлечь вас к какой-то ответственности, перечислить денежные средства с вашего счета, оформить кредит, продать квартиру, все что угодно.

Конечно же, человек вот в этом состоянии думает: да, несмотря на ту профилактическую работу, которую я слышал, я все-таки стал жертвой и начинает выполнять какие-то действия злоумышленников.

По итогам 2025 года мы впервые наблюдали за последние годы тенденцию снижения числа совершенных преступлений. Минус 6 % по итогам года мы зафиксировали. На текущий момент, естественно, злоумышленники перепрофилировались, появились новые способы. В настоящий момент мы фиксируем определенный рост к аналогичному периоду прошлого года. Можно говорить о том, что каждое третье преступление в нашей стране – это киберпреступление.

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# Интернет-мошенничество # Мошенничество # Кирилл Казаков

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