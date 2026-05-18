Беларусь готова делиться своим опытом и возможностями в градостроительной сфере – Сергеенко

Беларусь готова делиться своим опытом и возможностями в градостроительной сфере. Об этом на открытии сессии Всемирного форума городов в Баку заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Игорь Сергеенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наша страна имеет соответствующие компетенции. Наглядный пример – совместный проект Беларуси и Азербайджана по созданию агрогородка в Агдамском районе. Его реализация поможет местным жителям улучшить качество жизни. В целом, в Беларуси на самых разных уровнях уделяют много внимания вопросам урбанизации, строительству жилья и созданию современный комфортной среды. Эти цели прописаны в уставных документах, которые задают общий курс развития нашей страны. А это создание умных жилых массивов, экологичных, энергосберегающих, а также доступных по цене.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Наша страна активно поддерживает мировые тренды урбанизации. Инициативы ООН-Хабитат – это реальные инструменты, которые мы внедряем, создавая примеры наилучших практик в городах и других населенных пунктах. В Программе социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы, утвержденной Всебелорусским народным собранием, одним из семи важнейших приоритетов определено создание качественной и удобной среды для жизни. В Национальной стратегии устойчивого развития Беларуси на период до 2040 года особое место также отведено жилищному строительству. Его цель проста и понятна – каждый гражданин должен быть обеспечен хорошим и доступным жильем, которое отвечает его запросам и соответствует современным стандартам.

Всемирный форум городов в Баку проходит под эгидой ООН. Это уникальная площадка для содержательного диалога, обмена опытом и выработки совместных решений. Участвуют более 40 тысяч человек из 180 стран, включая глав государств, министров, представителей ООН. В 2026 году главная тема – «Жилье для всего мира: безопасные и устойчивые города и сообщества».