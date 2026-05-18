Как белорусы могут использовать семейный капитал? Узнали в Мингорисполкоме

15 мая Беларусь присоединилась к празднованию Международного дня семей. Эта дата заставляет задуматься о том, что для нас действительно важно. В Минске живут сотни тысяч семей – молодых и многодетных, тех, кто только начинает свой путь и тех, кто уже воспитал не одно поколение. О том, как живут семьи столицы, что для них действительно важно, какие программы поддержки реально работают, о чем мечтают самые маленькие белорусы, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.

Как Белорусский союз женщин взаимодействует с православной церковью – рассказала эксперт

Юлия Алексеюк, ведущая:

В 2026 году увеличился размер семейного капитала. На что чаще всего родители его используют?