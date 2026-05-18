Как белорусы могут использовать семейный капитал? Узнали в Мингорисполкоме

15 мая Беларусь присоединилась к празднованию Международного дня семей. Эта дата заставляет задуматься о том, что для нас действительно важно. В Минске живут сотни тысяч семей – молодых и многодетных, тех, кто только начинает свой путь и тех, кто уже воспитал не одно поколение. О том, как живут семьи столицы, что для них действительно важно, какие программы поддержки реально работают, о чем мечтают самые маленькие белорусы, поговорили в студии ток-шоу «Большой город» на СТВ.
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Юлия Алексеюк, ведущая:
В 2026 году увеличился размер семейного капитала. На что чаще всего родители его используют?
Ольга Василевская, заместитель председателя комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Размер семейного капитала индексируется, в принципе, ежегодно. Действительно с 1 января 2026 года эта сумма составляет 35505 рублей. Для того, чтобы немножко озвучить цифры – у нас почти 21,5 тысяча семей многодетных открыли депозитный счет «Семейный капитал». Конечно, семьи используют данные денежные средства в первую очередь для улучшения жилищных условий. Это подавляющее большинство семей использовали средства семейного капитала для улучшения своих жилищных условий. Напомню, это направление денежных средств на строительство, это возможность погашения средствами семейного капитала кредитов и процентов, выданных на строительство жилья. Это возможность приобретения жилья и ряд других возможностей в сфере улучшения жилищных условий. Конечно, семьи активно пользуются семейным капиталом на образовательные услуги – это получение образования для детей. Конечно, на медицинские услуги – это, в принципе, такое уже третье направление использования семейного капитала.
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