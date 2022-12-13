Абитуриенты смогут подавать документы в несколько вузов одновременно? Узнали у экспертов

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Марина Васько, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

Остается ли возможность подавать документы в несколько вузов?

Ирина Старовойтова, первый заместитель министра образования Беларуси:

Абитуриент сдает один экзамен на централизованном тестировании. Это означает, что он может подавать документы в конкретный университет на ту или иную специальность. При этом мы понимаем, что есть конкурс по группе специальностей – это тоже будет реализовано в этом году. Юлия Бешанова:

Давайте более подробно остановимся и расскажем, что такое конкурс по группе специальностей. Ирина Старовойтова:

Это когда абитуриент подает документы не на конкретную специальность, а на группу специальностей по данному профилю. И в зависимости от суммы баллов, он, конечно, определяет в заявлении свой приоритет на ту или иную специальность, но в зависимости от конкурса его зачисляют. Юлия Бешанова:

Это внутрифакультетский конкурс?

Ирина Старовойтова:

Да, совершенно точно. Но и вторая возможность, если вдруг абитуриент не прошел по конкурсу, не набрал нужное количество баллов, – это дополнительный набор. Он будет сохраняться. И там, где останутся места на те или иные специальности, он может попробовать себя в дополнительном наборе. Юлия Бешанова:

А этот самый целевой набор не прогнозируется ли в связи с такими более мягкими условиями поступления, что будет всплеск и именно по этой категории будет очень высокий балл? Ирина Старовойтова:

Я бы не сказала, что, как вы назвали, это более мягкое поступление. Потому что здесь как раз реализуется принцип увидеть абитуриента. Он должен изложить материал, рассказать, показать свое видение, ответить на дополнительные вопросы. То есть его знания в целом предмета, даже несмотря на то, что он отвечает на несколько вопросов билета, все равно это будет видно комиссии. Юлия Бешанова:

А хватит этих полгода, которые остались до поступления для того, чтобы подготовиться?

Ирина Старовойтова:

Если ученик готовился к поступлению на ту или иную специальность, то почему нет? Если он знает предмет, он готов будет ответить на все вопросы. Юлия Бешанова:

Вы были правы в том, что, по идее, должно более мотивированных студентов подготовить. Дети должны заранее понимать, что они будут сдавать, а не идти, куда хватило баллов, до последнего тянули с документами и не знали куда поступать. Ирина Старовойтова:

В этом году так не получится. И это нужно учитывать, определяясь в перечне предметов, которые ученик будет сдавать на централизованном экзамене и на тестировании. Юлия Бешанова:

Повысит ли это в целом уровень вузовского образования такие изменения?