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Самых больших петухов в мире выводит бразильский агроном. Посмотрите на размер этих птиц

18 сентября 2023 09:33
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Новости Бразилии. Бразильский агроном Рубенс Брас улучшает генетику домашних птиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так о своей работе рассказывает сам заводчик.

Самых больших петухов в мире выводит бразильский агроном. Посмотрите на размер этих птиц-1

Он занимается выращиванием гигантских петухов. Некогда хобби – сегодня уже бизнес, причем довольно прибыльный. Взрослая птица стоит 4 000 долларов. Также можно купить оплодотворенные яйца и вывести пернатых самостоятельно.

Самых больших петухов в мире выводит бразильский агроном. Посмотрите на размер этих птиц-4

Рубенс Брас, агроном:
Рост этого петуха достигает 116 сантиметров. Птица выведена естественным путем. Это самый большой петух, который когда-либо выводился в Бразилии и в мире.

Самых больших петухов в мире выводит бразильский агроном. Посмотрите на размер этих птиц-7

Сегодня Брас – руководитель компании, которая специализируется на селекции, разведении и продаже птиц. На ферме бразильца их живет около 300. Этим цыплятам всего день от роду, а эти уже готовы к продаже.

# Птицы # Марина Кишкурно # Новости Бразилии # Фотофакт

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