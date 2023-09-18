Самых больших петухов в мире выводит бразильский агроном. Посмотрите на размер этих птиц

Новости Бразилии. Бразильский агроном Рубенс Брас улучшает генетику домашних птиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так о своей работе рассказывает сам заводчик.
Новости Бразилии. Бразильский агроном Рубенс Брас улучшает генетику домашних птиц, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так о своей работе рассказывает сам заводчик.
Он занимается выращиванием гигантских петухов. Некогда хобби – сегодня уже бизнес, причем довольно прибыльный. Взрослая птица стоит 4 000 долларов. Также можно купить оплодотворенные яйца и вывести пернатых самостоятельно.
Рубенс Брас, агроном:
Рост этого петуха достигает 116 сантиметров. Птица выведена естественным путем. Это самый большой петух, который когда-либо выводился в Бразилии и в мире.
Сегодня Брас – руководитель компании, которая специализируется на селекции, разведении и продаже птиц. На ферме бразильца их живет около 300. Этим цыплятам всего день от роду, а эти уже готовы к продаже.