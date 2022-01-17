Чем можно кормить птиц зимой и как самому сделать кормушку для пернатых?

Зима – трудное испытание для птиц. Привычный в теплое время корм пропадает: семена растений накрывает снегом. Пернатым друзьям становится трудно найти подходящий корм, и мы должны помогать им в этом.

Виктория Мазаник, заместитель директора Центра экологического воспитания и развития:

Кормить птиц зимой лучше специальной зерносмесью. Зерносмесь должна включать различного рода семена – это семена рапса, семена подсолнечника, обязательно не жареные и не соленые, то есть не те, которые продаются в магазинах. Также можно использовать семена проса, ячмень и другие. Пшеницу, если есть. Можно использовать орехи любого вида.

Подкармливать пернатых нужно регулярно – каждый день, лучше в одно и то же время. До конца зимы, пока не сойдет снег. Многие слышали, что в морозы птиц полезно угощать салом. Оно действительно дает энергию, и один кусочек в мороз может спасти некоторым пернатым жизнь. Самое главное – сало ни в коем случае не должно быть соленым.

Виктория Мазаник:

Любого вида птицы едят подсолнечник. Рапс едят вьюрковые птицы – это чижи, снегири. Воробьи едят ячмень, а также просо. Корм желательно насыпать два раза в день – рано утром, до того, как птицы просыпаются, а также под вечер, в 4 часа. И тогда они как раз перед ночным сном покушают и могут спокойно улетать на ночевку. Подкормку птиц осуществлять лучше в осенне-зимний период, когда птицам необходима помощь человека.

Пернатым нужна калорийная пища, но не вредная. Создать столовую для птиц несложно, но для этого потребуются соответствующие инструменты и материалы.

Руслан Шайкин, директор Центра экологического воспитания и развития, орнитолог, общественный эколог:

Кормушки бывают разных видов. Для начала рассмотрим традиционную кормушку в виде домика. Она состоит из таких элементов, как лоточек. Лоток обязательно должен иметь бортики, крышу, которая защищает корм и птичек от дождя, снега. И, соответственно, столбики, которыми эти два основных элемента крепятся.

Она может быть сделана из металла, дерева, пластика и любых подручных материалов. Гораздо проще смастерить кормушку из пластиковой бутылки. Если вы хотите купить готовую кормушку или сделать ее своими руками, вам стоит обратить внимание на то, что птичья столовая должна соответствовать некоторым требованиям.

Руслан Шайкин:

Наверное, самый важный момент, когда мы делаем такую кормушку и специальные прорези – чтобы птичка могла туда попасть и взять корм, их необходимо сделать с двух сторон, два вот таких отверстия. Потому что если мы этого не сделаем, птичка, которая запрыгнет в эту бутылочку за кормом, может оказаться в опасности, потому что с этой стороны может прилететь какая-то хищная птица и птицам некуда деваться. А если у нас два отверстия, то при опасности с одной стороны она легко вылетает в другую.

Есть еще одна интересная разновидность домиков для птиц: называется «автокормушка». В нее можно насыпать корм один раз и не добавлять его в течение нескольких недель.

Руслан Шайкин:

Берутся две одинаковые пластиковые бутылки. Эти прорези, пополам она так отрезана, получается вот такой стакан. Затем мы во вторую бутылку насыпаем побольше корма, сверху надеваем стакан. Когда мы ее переворачиваем, вешаем за окно, корм отсюда высыпается в наш лоточек. Сделайте кормушку вместе с детьми. Это научит их любить природу и заботиться о ней.