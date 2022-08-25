По легенде, для выведения редкой породы скрестили курицу с кроликом. Посмотрите на самые редкие виды этих птиц

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Прекрасный бонус для любителей декоративных пернатых. С улиточной фермой в парке соседствует диковинный птичий двор. Представители этих пород станут украшением любого подворья. Здесь активно следуют мировому тренду «хэппи чикен». Куры вольготно гуляют по просторным вольерам. Но для начала можно сравнить, как несушек содержат на птицефабриках и даже в передвижных домиках на частных подворьях.

Алексей Быков, экскурсовод парка «Улитка»:

Здесь есть освещение, отопление в этом домике. Они сюда заходят и несут яйца. Можем посмотреть. Видите, как вам повезло.

Смотрите, сколько. Отправляемся дивиться разнообразию пород. Кстати, желающие обзавестись их представителями тут могут купить молодняк. И, само собой, фермерские яйца.

Я хочу вам показать наших перепелок. Мы сами их вырастили. Вот из таких яичек они вылупились. 45 дней, и они уже несут яйца. Здесь у нас три породы – техасские, калифорнийские, селадоны. Здесь примерно 30 перепелок. И каждый день мы треть яиц снимаем.

Это взрослые куры, порода называется Бентамка. Выведены они в Японии. Их яйценосность очень низкая. Но их тоже выращивают и разводят для диетического мяса. Очень питательное мясо.

– Это они так называемые пракуры?

– Да, это пракуры, с которых пошли все породы.

Следующая порода – это красавцы Сибрайт. В 1815 году Джон Сибрайт вывел эту породу, использовав материнские формы польской селекции. В качестве самца была использована порода Бентамка. Обратите внимание, какое оперение, каждое перышко окантовано. Купив Сибрайт, вы получите одну из самых красивых птиц с неповторимым оперением. К этой красоте добавится еще и зависть соседей.

Ясли, детский сад – все породы кур мы собираем в эти коробочки пронумерованные. Это разные породы. Потом все эти яйца мы раскладываем в инкубатор. Отсюда вылупливаются маленькие детки. Здесь они пробудут 2-3 часа, обсохнут, потом мы их в коробочку перекладываем. Здесь находятся маленькие перепелочки. Они вылупились, им уже три недели.

Вам повезло увидеть. Вчера вечером вылупились цыплята.

А теперь хочу рассказать про самых редких декоративных красавцев. Эта порода – голландская совиноголовая. В старину, XVIII-XIX века, художники использовали их на своих полотнах. Обратите внимание на гребень заостренный, на ушах типа наушники. Курочка окольцована. Этот петя у нас очень агрессивный, поэтому в клетку захожу только я, если яйцо вынуть из домика надо. И то беру метелку в руки, потому что очень опасно.

Это редкая порода – лакенфельдер. Выведена в Бельгии. В продуктивности и скорости роста они уступают современным кросам. Но это очень редкая порода тем, что здесь курочка может весить больше, чем петух.

– Пойдемте уже скорее к тем, кого пожмякать можно.

– Зайти можно сюда. Это китайские шелковые. Они очень безобидные. Заходите.

Яна Шипко, корреспондент:

Китайскую шелковую можно опознать по такому примечательному хохолку и очень дружелюбному нраву. Они буквально ручные. Только эту породу из всех домашних птиц можно использовать для получения пуха, как кроликов и овец. Кстати, по легенде считается, что селекционеры скрещивали для выведения этой породы курицу как раз с кроликом. Держа ее в руках, охотно верится, потому что на ощупь она очень нежная как котенок.

Это карликовые кохинхины. В народе их называют курочка Ряба.

Это голландская хохлатая. Здесь петух тоже бойцовский.

Эта порода называется Аям Цимани. Родина – индонезийские острова. Даже есть конкретный остров – Ява. Выведены они были 1 000, а может и больше лет назад. Особенность этих кур в том, что у них черное мясо, черная кость, черный гребень.

– Это несушки, домашние деревенские куры.

– Зарядка у Пети.

Эта порода – кохинхины. Родина – Индокитай. Выводятся во Вьетнаме. В регионе Кохинхин, поэтому и название отсюда пошло.

– Тут как раз петух очень отличается от курочки окрасом.

– Да. Посмотрев на петуха, кажется, такой важный, строгий, страшный, огромный. Но он очень спокойный.

– В чем плюсы такого вольного выпаса?

– Здоровее иммунитет, при кормлении есть аппетит, та же яйценосность.

– А в чем прелесть такого многообразия? Или это затягивает и хочется потом коллекционировать?