«Исследуем подвиги героев». Республиканский слёт поисковых отрядов «Мы – наследники Победы» стартовал в Минске

Новости Беларуси. Республиканский слет отрядов «Мы – наследники Победы» стартовал в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Мемориальном комплексе «Масюковщина» собрались более 40 учащихся объединений военно-патриотического профиля, а также активисты поискового движения.

Здесь звучали стихи на военную тематику, также возложили цветы к памятнику жертвам, погибшим в концентрационном лагере Шталаг 352.

Александра Ковганова, ученица Гомельской средней школы № 3 имени Д. Н. Пенязькова:

Мы решили распространить нашу поисковую деятельность на всю улицу Барыкина, на которой наша школа находится, и узнали из архивных документов о том, что на территории торгового центра и автобусного парка № 1 находятся траншеи, захоронения жертв войны, людей, которые пострадали от геноцида во время Великой Отечественной войны.

Илья Радченко, ученик могилевского Учебно-педагогического комплекса детский сад – средняя школа № 12:

Мы исследуем подвиги героев Великой Отечественной войны. Конкретно для нашей Могилевской области есть несколько личностей, которые представляют для нас особую значимость, такие как Симонов и Терехин. Мы изучали их подвиги, исследовали газеты.

Татьяна Драпакова, главный специалист управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Беларуси:

В учреждениях образования функционируют около 1 448 школьных музеев, которые являются центрами патриотического воспитания. Как раз в школьных музеях организовываются военно-патриотические клубы, поисково-исследовательские отряды. Эта работа будет продолжена и в дальнейшем.