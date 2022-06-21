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Грамотная проработка политических решений. Эксперты из Беларуси и России обсудили перспективы развития отношений с Востоком

21 июня 2022 16:57
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Новости Беларуси. Разрушительная игра за мировое господство западных стран не что иное, как дорога к еще большему кризису, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.  

Грамотная проработка политических решений. Эксперты из Беларуси и России обсудили перспективы развития отношений с Востоком-1

На этом фоне многогранность союзнических отношений Беларуси и России может стать драйвером для скорейшего разворота на Восток. Потенциал сотрудничества с азиатским регионом не изучен в полной мере до сих пор, поэтому разработка системной и детальной картины сегодня крайне востребована. Такой месседж руководства Министерства иностранных дел прозвучал в адрес участников белорусско-российского экспертного трека.  

Грамотная проработка политических решений. Эксперты из Беларуси и России обсудили перспективы развития отношений с Востоком-4

Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции:  
Сейчас время развития политического очень сжимается и сокращается. Каждый день происходит очень большое количество событий, и важно вместе вырабатывать экспертные решения между российскими и белорусскими специалистами, согласовывать какой-то образ будущего для наших стран. Поэтому, безусловно, такие встречи способствуют и более устойчивому развитию, и более грамотной проработке политических решений.  

Грамотная проработка политических решений. Эксперты из Беларуси и России обсудили перспективы развития отношений с Востоком-7

Несмотря на порой преступные шаги со стороны коллективного Запада, коммуникация и взаимодействие с соседними странами не должны прекращаться. Со стороны Минска для этого нет никаких преград, поэтому надежда остается на здравый смысл если не нынешних, то будущих европейских элит.  

# Беларусь-Россия # общество # Сергей Рекеда # Фотофакт

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