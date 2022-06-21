Грамотная проработка политических решений. Эксперты из Беларуси и России обсудили перспективы развития отношений с Востоком

Новости Беларуси. Разрушительная игра за мировое господство западных стран не что иное, как дорога к еще большему кризису, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

На этом фоне многогранность союзнических отношений Беларуси и России может стать драйвером для скорейшего разворота на Восток. Потенциал сотрудничества с азиатским регионом не изучен в полной мере до сих пор, поэтому разработка системной и детальной картины сегодня крайне востребована. Такой месседж руководства Министерства иностранных дел прозвучал в адрес участников белорусско-российского экспертного трека.

Сергей Рекеда, генеральный директор Центра изучения перспектив интеграции:

Сейчас время развития политического очень сжимается и сокращается. Каждый день происходит очень большое количество событий, и важно вместе вырабатывать экспертные решения между российскими и белорусскими специалистами, согласовывать какой-то образ будущего для наших стран. Поэтому, безусловно, такие встречи способствуют и более устойчивому развитию, и более грамотной проработке политических решений.