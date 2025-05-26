Выгодное топливо – у предприятий и населения растёт интерес к использованию пеллет

Продолжим тему перспектив торгово-экономического развития. И тут новые горизонты, а точнее, их расширение – потребление такого альтернативного и экологически чистого вида топлива, как пеллеты. Производство растет, сегодня в стране работают 64 предприятия, которые занимаются древесными гранулами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти треть – в ведомстве Минлесхоза. Изначально, когда ставилась задача организовать в Беларуси производство, предполагалось, что эта продукция будет поставляться на рынок ЕС. Однако из-за бездумной санкционной политики коллективного Запада планы пришлось корректировать. Впрочем, ответ на вопрос, кому от этого хуже, очевиден. Энергетические рынки Европы сотрясает неуклонный рост цен на газ и электричество. Древесные пеллеты, на которые традиционно здесь делали ставки, могли греть не только душу, однако планы еврочиновников поменялись. В целом мировое потребление пеллет – более 30 миллионов тонн ежегодно. Перспективное направление, которое нужно развивать активнее. Тема накануне была в центре внимания рабочей поездки главы государства. На деревообрабатывающем комплексе в Лясковичах обсуждали производство и использование этого вида биотоплива. Это значимый энергетический ресурс, который лежит буквально под ногами. Страна, в которой почти 40 % площадей занято лесами, просто обязана пользоваться этим бесценным природным даром, извлечь максимум пользы для экономики и для людей. И это дополнительный вклад в энергосуверенитет страны. Использовать свои ресурсы, развивать те школы и компетенции, в которых мы сильны, на этом делает акцент глава государства. И производство пеллет – одно из таких направлений. Разумное использование отечественного сырья и выгоду для белорусов на примере Новогрудского района изучила Галина Буро.

Дробление, сушка, прессовка и никакой химии. На выходе – 4 тонны древесных гранул в час. Обязательный контроль влажности готовой пеллеты: оборудование замеряет, если показатель более 8 %, отправляет на досушку. За работой оператор следит на центральном пункте управления.

Евгений Давидович, оператор центрального пункта управления пеллетного цеха Новогрудского лесхоза:

Все автоматизировано абсолютно, наблюдается из этой комнаты, все контролирует оператор ЦПУ, начиная от подачи сырья до готовой продукции.

Для производства пеллет в Новогрудском лесхозе используют, по сути, отходы от деревообработки – опилки. А их за год образовывается немало. Кроме пиломатериалов, наладили выпуск домокомплектов, которые сегодня в топе продаж. Со строительством пеллетного цеха отходы превратили в доходы. Мощность производства – 30 тысяч тонн продукции в год. Спрос на экологически чистое биотопливо растет. Галина Буро, корреспондент:

Небольшие, практически невесомые гранулы удобно транспортировать, хранить и сжигать. Остатки сгорания содержат меньше золы, значит, котел не забивается. При этом тепла пеллеты дают в два раза больше, чем щепа или дрова.

Перспективное направление, которое нужно развивать активнее. На производстве и использовании этого вида топлива накануне остановились на деревообрабатывающем комплексе в Лясковичах, предприятие посетил глава государства. Президент акцентирует внимание – по максимуму использовать свои ресурсы, развивать школы и компетенции, в которых сильны. И производство пеллет – одно из таких направлений. Недостатка в сырье (а именно в древесных отходах) точно не будет. По сути, белорусское золото должно работать на благо населения и экономики в целом. При доступности природного газа и нефтепродуктов использованию пеллет для нужд отопления уделяется не первостепенное внимание, но этот альтернативный вид топлива – дополнительный плюс в энергобезопасность страны. Лукашенко о пеллетах: «Нам надо это развивать на будущее». Читайте здесь. Стоимость пеллет значительно ниже природного газа, экономия до 30 %. К тому же источник энергии не импортный за валюту – здесь отечественный продукт по фиксированной цене. Для населения, благодаря изменению в постановление Совмина, действует льгота. По сравнению с другими видами топлива, выгоднее почти в 4 раза.