Прямой эфир

Александр Турчин посетил ведущие предприятия Татарстана

26 мая 2025 16:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Из далекой Африки в братскую Россию со всем многообразием наших союзных контактов. В прагматичной экономике их основа – прочные межрегиональные связи. Набережные Челны, Нижнекамск и Елабуга. Три города за один день 26 мая посетила белорусская правительственная делегация во главе с премьер-министром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин посетил ключевые промышленные предприятия Татарстана и провел переговоры с руководством этого российского региона. Стороны условились и в дальнейшем укреплять кооперационные связи. Яркий пример взаимовыгодного сотрудничества – предприятие «МТЗ-Татарстан», где с 2010 года собрали почти 25 тысяч единиц тракторов и спецтехники. 

Машины эти весьма востребованы, и спрос на них устойчиво растет. Сейчас обсуждается инвестиционный проект по созданию нового производства тракторов для локализации на рынке России. Безусловно, такой формат будет взаимовыгоден. 

Александр Турчин посетил ведущие предприятия Татарстана-2

Андрей Кузнецов, заместитель министра промышленности Беларуси:
Над этой программой мы работаем очень плотно с Минпромторгом Российской Федерации. На сегодняшний день у нас уже практически на выходе документы по СПИКу, что позволит иметь статус произведенного в Российской Федерации. И это позволит нам увеличить объем производства на данной площадке. Требование Российской Федерации – быть под 719-м постановлением, которое позволит получать субсидирование под данную технику на территории Российской Федерации. Если мы пройдем все эти пути, то мы увидим, что по этой площадке можно в разы увеличивать производство и реализацию нашей техники.

Татарстан – одни из флагманских экономических партнеров Беларуси среди российских регионов. Республика входит в топ-10 по объемам нашего экспорта, а также уровню товарооборота.

# Международное сотрудничество # Андрей Кузнецов # Александр Турчин

Другие новости рубрики

Все новости
Выгодное топливо – у предприятий и населения растёт интерес к использованию пеллет
26 мая 2025 16:50

Выгодное топливо – у предприятий и населения растёт интерес к использованию пеллет

Сотрудник могилёвского комбината о мигрантах: «Они работают точно так, как и наши граждане»
26 мая 2025 16:25

Сотрудник могилёвского комбината о мигрантах: «Они работают точно так, как и наши граждане»

За 2024 год количество мигрантов увеличилось в 2,8 раза – Маргевич
26 мая 2025 16:01

За 2024 год количество мигрантов увеличилось в 2,8 раза – Маргевич