Александр Турчин посетил ведущие предприятия Татарстана

Из далекой Африки в братскую Россию со всем многообразием наших союзных контактов. В прагматичной экономике их основа – прочные межрегиональные связи. Набережные Челны, Нижнекамск и Елабуга. Три города за один день 26 мая посетила белорусская правительственная делегация во главе с премьер-министром, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Турчин посетил ключевые промышленные предприятия Татарстана и провел переговоры с руководством этого российского региона. Стороны условились и в дальнейшем укреплять кооперационные связи. Яркий пример взаимовыгодного сотрудничества – предприятие «МТЗ-Татарстан», где с 2010 года собрали почти 25 тысяч единиц тракторов и спецтехники.

Машины эти весьма востребованы, и спрос на них устойчиво растет. Сейчас обсуждается инвестиционный проект по созданию нового производства тракторов для локализации на рынке России. Безусловно, такой формат будет взаимовыгоден.