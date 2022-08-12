985 тысяч жителей Минской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

Новости Беларуси. В Минской области полный курс вакцинации против COVID-19 прошли почти 985 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас население активно прививается повторно. Им вводят бустерную вакцину. Первые в списке – медики, социальные работники, педагоги.

В молодечненскую поликлинику Ирина Посох пришла по распределению сразу после Витебского медицинского университета. Понять, кем быть, решила в детстве, а мама закрепила идею. Ведь медицина – это то, что будет востребовано и актуально всегда. А в период пандемии Ирина лишний раз убедилась, что сделала правильный выбор.