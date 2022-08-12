985 тысяч жителей Минской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса
Новости Беларуси. В Минской области полный курс вакцинации против COVID-19 прошли почти 985 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас население активно прививается повторно. Им вводят бустерную вакцину. Первые в списке – медики, социальные работники, педагоги.
В молодечненскую поликлинику Ирина Посох пришла по распределению сразу после Витебского медицинского университета. Понять, кем быть, решила в детстве, а мама закрепила идею. Ведь медицина – это то, что будет востребовано и актуально всегда. А в период пандемии Ирина лишний раз убедилась, что сделала правильный выбор.
Ирина Посох, заведующая отделением поликлиники № 1 Молодечненской ЦРБ:
Специфического лечения от коронавируса не существует на сегодня. И вакцинация – это единственный способ избежать заражения. Даже если так случится, что человек заболел, вакцина поможет предотвратить развитие тяжелого течения заболевания и осложнение от него. В Молодечненском районе мы активно проводим вакцинацию.
Подробности в видеоматериале.