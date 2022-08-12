Прямой эфир

985 тысяч жителей Минской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса

12 августа 2022 14:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области полный курс вакцинации против COVID-19 прошли почти 985 тысяч человек, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас население активно прививается повторно. Им вводят бустерную вакцину. Первые в списке – медики, социальные работники, педагоги.

985 тысяч жителей Минской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса-1

В молодечненскую поликлинику Ирина Посох пришла по распределению сразу после Витебского медицинского университета. Понять, кем быть, решила в детстве, а мама закрепила идею. Ведь медицина – это то, что будет востребовано и актуально всегда. А в период пандемии Ирина лишний раз убедилась, что сделала правильный выбор.

985 тысяч жителей Минской области прошли полный курс вакцинации от коронавируса-4

Ирина Посох, заведующая отделением поликлиники № 1 Молодечненской ЦРБ:
Специфического лечения от коронавируса не существует на сегодня. И вакцинация – это единственный способ избежать заражения. Даже если так случится, что человек заболел, вакцина поможет предотвратить развитие тяжелого течения заболевания и осложнение от него. В Молодечненском районе мы активно проводим вакцинацию.

Подробности в видеоматериале.

# Коронавирус # общество # Ирина Посох # Юлия Прима # Ольга Власова # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В центре внимания – новая редакция Кодекса о земле. Эффективное внедрение законодательных новаций обсуждают в Минске
12 августа 2022 14:28

В центре внимания – новая редакция Кодекса о земле. Эффективное внедрение законодательных новаций обсуждают в Минске

«На данный момент всё исправно». 500 котельных в Минской области получили паспорта готовности
12 августа 2022 14:21

«На данный момент всё исправно». 500 котельных в Минской области получили паспорта готовности

Из-за жары растёт спрос на мороженое. Какое в топе у белорусов?
12 августа 2022 14:16

Из-за жары растёт спрос на мороженое. Какое в топе у белорусов?