В центре внимания – новая редакция Кодекса о земле. Эффективное внедрение законодательных новаций обсуждают в Минске

Новости Беларуси. Решить земельные вопросы теперь станет проще. В Минске стартовал цикл обучающих семинаров по эффективному внедрению законодательных новаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – новая редакция Кодекса о земле.

В середине июля глава государства подписал закон обновленного документа. Новая редакция решит серьезный блок накопившихся типовых проблем. Нововведения позволят, в частности, узаконить самовольно занятые участки, также допускается их раздел. Увеличены и размеры предоставляемых наделов в сельской местности до гектара. Кроме того, законом усилена роль местных органов власти.