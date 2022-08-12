В центре внимания – новая редакция Кодекса о земле. Эффективное внедрение законодательных новаций обсуждают в Минске
Новости Беларуси. Решить земельные вопросы теперь станет проще. В Минске стартовал цикл обучающих семинаров по эффективному внедрению законодательных новаций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В центре внимания – новая редакция Кодекса о земле.
В середине июля глава государства подписал закон обновленного документа. Новая редакция решит серьезный блок накопившихся типовых проблем. Нововведения позволят, в частности, узаконить самовольно занятые участки, также допускается их раздел. Увеличены и размеры предоставляемых наделов в сельской местности до гектара. Кроме того, законом усилена роль местных органов власти.
Сергей Костров, начальник главного управления регулирования земельных отношений, землеустройства и земельного кадастра Госкомимущества Беларуси:
В основном, эти семинары для местных исполнительных комитетов, а также организаций, входящих в систему Госкомимущества, и иных организаций, у которых есть вопросы, кто занимается земельными вопросами в части разъяснения порядка действий. Ну и важные моменты, потому что для принятия решения необходимо соблюдение ряда условий. На них будет подробно остановлено, разъяснено, как кто должен поступать.
Светлана Нагорнова, заместитель председателя комитета государственного имущества Мингорисполкома:
Вопросы использования государственной недвижимости неразрывно связаны с вопросами использования земли. Мы думаем, что нормы, которые сегодня будут нам разъяснены, помогут решать более оперативно и качественно вопросы, возникающие у землепользователей, в том числе у физических и юридических лиц.
В планах – продолжить проведение подобных семинаров не только в столице, но и в регионах. Стоит напомнить, что обновленный Кодекс о земле вступает в силу с 1 января 2023 года, а отдельные его нормы – уже с сентября 2022-го.