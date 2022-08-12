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Из-за жары растёт спрос на мороженое. Какое в топе у белорусов?

12 августа 2022 14:16
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Новости Беларуси. Из-за жаркой погоды активно растет спрос на холодные десерты. Только на производственном участке комбината в Старых Дорогах в летний период выпускают около 9 тонн мороженого в сутки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Из-за жары растёт спрос на мороженое. Какое в топе у белорусов?-1

Традиционно в топе у покупателей классическое мороженое – пломбир с клубникой и шоколадом, на палочке и «Ленинградское». Ассортимент у предприятия небольшой, но востребованный. Каждый месяц выпускается порядка 120 тонн, а летом спрос на продукцию растет в разы. Процесс приготовления одного стаканчика не быстрый – в состав каждого мороженого входят восемь компонентов.

Из-за жары растёт спрос на мороженое. Какое в топе у белорусов?-4

Александр Лычов, мастер приема аппаратного участка предприятия:
Готовится смесь, накладываются компоненты, смесь пастеризуется, гомогенизируется и отправляется на созревание. После этого идет на фрезерование – это основной процесс производства мороженого, и непосредственно после этого идет на линию.

Из-за жары растёт спрос на мороженое. Какое в топе у белорусов?-7

Летнюю сладость производят из смеси, в состав которой входят только натуральные продукты от местных сельхозпредприятий: сливочное масло, сливки и молоко.

# Продукты питания # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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