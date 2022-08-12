«На данный момент всё исправно». 500 котельных в Минской области получили паспорта готовности

Новости Беларуси. Полтысячи котельных в центральном регионе уже получили паспорта готовности к отопительному сезону. Также к холодам заготовят более 250 тысяч кубических метров древесного топлива. Степень готовности составляет 80 %. Параллельно проверяют и жилой фонд, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Подготовлена и котельная № 1 агрогородка Новополесский Солигорского района. Она отапливает весь населенный пункт: жилфонд, а это 50 домов, школу, детский сад, а также дом культуры. Здесь провели гидравлическое испытание котла и плотности соединений, проверили электрооборудование, а также контрольно-измерительные устройства.

Анатолий Шевчук, начальник новополесской котельной № 1:

Насосы при необходимости перебирались, подшипники, котлы чистились. На данный момент все исправно, все работает. В основном мы стараемся работать на щепе. Это редкий случай, когда мы включаем газ: когда большие морозы, не справляется со щепой.