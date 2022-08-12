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«На данный момент всё исправно». 500 котельных в Минской области получили паспорта готовности

12 августа 2022 14:21
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Новости Беларуси. Полтысячи котельных в центральном регионе уже получили паспорта готовности к отопительному сезону. Также к холодам заготовят более 250 тысяч кубических метров древесного топлива. Степень готовности составляет 80 %. Параллельно проверяют и жилой фонд, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«На данный момент всё исправно». 500 котельных в Минской области получили паспорта готовности-1

Подготовлена и котельная № 1 агрогородка Новополесский Солигорского района. Она отапливает весь населенный пункт: жилфонд, а это 50 домов, школу, детский сад, а также дом культуры. Здесь провели гидравлическое испытание котла и плотности соединений, проверили электрооборудование, а также контрольно-измерительные устройства.

«На данный момент всё исправно». 500 котельных в Минской области получили паспорта готовности-4

Анатолий Шевчук, начальник новополесской котельной № 1:
Насосы при необходимости перебирались, подшипники, котлы чистились. На данный момент все исправно, все работает. В основном мы стараемся работать на щепе. Это редкий случай, когда мы включаем газ: когда большие морозы, не справляется со щепой.

«На данный момент всё исправно». 500 котельных в Минской области получили паспорта готовности-7

На территории котельной заготовлено 2 тысячи кубометров дров. Это 3-месячный запас. Также под тентами есть запас щепы.

# Отопительный сезон # общество # Анатолий Шевчук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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