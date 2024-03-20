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«Думают, что у них будет богемный образ жизни». Кто идёт учиться на журналиста?

20 марта 2024 17:32
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

«Думают, что у них будет богемный образ жизни». Кто идёт учиться на журналиста?-1

Татьяна Солодовникова, заведующая кафедрой международной журналистики факультета журналистики Белорусского государственного университета:
Не все мотивированы изначально, кто-то идет потому, что им кажется, что это престижно, что у них будет богемный образ жизни, связанный с ток-шоу, съемками, телевидением. Есть романтическое, несколько наивное представление о профессии. Но оказываясь на факультете, они понимают, что все не совсем так, как они представляли.

Есть категория студентов, которые приходят лишь потому, что родители за них делают такой выбор. Это вообще печально. Поскольку они отучиваются и понимают, кто-то в конце, кто-то уже на втором курсе, что нужно искать что-то другое. Многие ищут, кто-то в интернете, онлайн получают дополнительное образование.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
Как решаете эту проблему сейчас?

Татьяна Солодовникова:
У нас более жесткий отбор стал. Уже в этом году мы не набирали на платное обучение. У нас только целевое распределение. То есть мы берем бюджет и гарантируем, что специалистов предоставим по месту работы в госучреждения.

«9-классники осознанно идут в колледжи». Получать среднее специальное образование престижно – подробности здесь.

# Образование в Беларуси # общество # Григорий Азарёнок # Татьяна Солодовникова

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