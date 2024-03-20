«Люди, которые компетентны, образованы» – Ольга Чемоданова о качествах кандидатов на ВНС

Продолжается выдвижение кандидатов в делегаты Всебелорусского народного собрания. Так, на внеочередной конференции Минской городской организации Белорусского союза женщин выбрали 20 человек, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Всего в заседании приняли участие порядка 200 женщин из девяти районов Минска. Среди них лидеры трудовых коллективов, активисты и руководители разных уровней. Кандидатами в делегаты на ВНС стали женщины, которые трудятся на заводах, предприятиях, в науке и здравоохранении. Кроме того, они активно участвуют в общественно-политической жизни нашей страны.

Юлия Ясинская, председатель союза женщин банка: Это очень большая ответственность лично для меня и моей организации, которую я возглавляю. Очень приятно, что предоставлена такая честь и возможность быть одним из кандидатов.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

Это те, которые сегодня абсолютно четко понимают ту задачу, которая перед ними стоит. Это работа с населением, с людьми, это участие в политических процессах нашей страны. Люди, которые компетентны, образованы, которые состоялись в своей профессии прежде всего, очень активно зарекомендовали себя в общественной деятельности.

Напомним, выдвижение кандидатов в делегаты ВНС продлится до 31 марта. Предельная численность – 1 200 человек. Имена нового состава объявят 10 апреля.