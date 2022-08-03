80 центнеров с гектара – как удаётся собирать высокий урожай в могилёвском предприятии «Тишовка»?

Новости Беларуси. В 2022 году уборка зерновых началась позже обычного. Ждали, пока созреют хлеба, потому теперь аграрии ценят каждую минуту, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В полях они работают от зари и пока не выпадет первая роса. Урожай в 2022 году хороший. Так, например, в Могилевской области в сельхозпредприятии «Тишовка» пшеница дает до 80 центнеров с гектара. На вечернюю уборку в хозяйство выехали наши корреспонденты.

В сельхозпредприятии «Тишовка» в полях работают 14 комбайнов – все, что есть в хозяйстве. Аграрии трудятся от зари до первой росы. Пока хорошая погода, важна каждая минута. Для Виталия Фомкина, руководителя хозяйства, это 43-я кампания. Пока результатами доволен – урожай высокий. Сейчас аграрии активно убирают озимую пшеницу, до этого – озимый ячмень. В 2022 году культура впервые появилась на полях и заняла площадь в 25 гектаров, урожайность – более 50 центнеров на круг. Для первого раза это хороший показатель. Как отмечает опытный аграрий, секрет качественной уборки – в слаженной командной работе.

Виталий Фомкин, руководитель сельхозпредприятия «Тишовка»:

Мне плохого слова нельзя сказать про своих механизаторов. Они понимают, что такое уборочная кампания, что нужно хлеб вовремя убрать, качественно. Указание, которое дал Президент, чтобы все до колоска, до зернышка было убрано. Это тоже интерес хозяйства. Складывается экономика хозяйства. Чем больше мы получим вал зерна, тем больше улучшится финансовое состояние хозяйства.

Всего же в хозяйстве урожай зерновых и зернобобовых необходимо убрать с площади более 4 000 гектаров, еще 50 занимает гречиха. Жатву планируют закончить в кратчайшие сроки, а потому работа в поле полным ходом идет даже после захода солнца. Смену комбайнеры обычно завершают ближе к 11 ночи.

Качество и темпы – главное требование в период жатвы. В нынешнем сезоне в стране рассчитывают собрать 10 миллионов тонн зерна. А потому дисциплина и ответственность во время уборочной кампании должны быть на высочайшем уровне. На это не единожды ориентировал глава государства. Тем более в условиях шторма на мировом рынке продовольствия это должно стать лучшей мотивацией для белорусских аграриев – накормить свой народ, обеспечить страну запасами и заработать честным трудом на земле.