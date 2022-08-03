Исаченко: «Думаю, дня через 3-4 мы завершим уборку»

Новости Беларуси. В 2022 году уборка зерновых началась позже обычного. Ждали, пока созреют хлеба, потому теперь аграрии ценят каждую минуту, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В полях они работают от зари и пока не выпадет первая роса. Урожай в 2022 году хороший. Так, например в Могилевской области в сельхозпредприятии «Тишовка» пшеница дает до 80 центнеров с гектара.

Ознакомиться с ходом вечерней уборки на поля Могилевского района приехал и председатель облисполкома Анатолий Исаченко. Он подчеркнул, что в регионе есть все необходимое для того, чтобы провести страду на самом высоком уровне.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

Работаем до тех пор, пока технологично можно убирать, чтобы не было потерь. Сейчас уже десятый час, но погода и поле позволяют убирать, поэтому мы и продолжаем уборку. Конечно, используем маневры – до обеда убираем одни культуры, после обеда переходим на другие. Это, конечно, дает нам возможность более полно использовать световой день. И не только световой, а даже и чуть позже убирать рапс. Вообще убираем и до 12 ночи, где пооставалось еще. Думаю, дня через 3-4 мы завершим уборку.