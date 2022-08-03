Спасибо за труд. На «АгроМАЗе» чествовали лучших представительниц хозяйства

Новости Беларуси. Хороший урожай – благодатная почва для рождения героев жатвы. Далеко не в тени мужчин во время страды находятся и женщины. Спасибо им за труд 3 августа говорят по всей стране. Инициатором акции выступил Белорусский союз женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 июля поздравления принимали в сельхозпредприятии «АгроМАЗ». Там чествовали лучших представительниц хозяйства прямо на рабочих местах. Ведь теперь важна каждая минута. Урожай должен быть убран в срок.

Елена Синяк, заведую щая зерноскладом сельхозпредприятия «АгроМ АЗ »: Я работаю завскладом 12 лет. Для меня очень важная награда, в честь этого обязательно испечем пирог, соберемся в кругу семьи.

Зоя Таран, председатель РОО «Белорусский союз женщин» Минского автомобильного завода:

Мы, работники Минского автомобильного завода и Белорусский союз женщин, не могли не приехать и не поблагодарить наших тружениц, которые трудятся не покладая рук, сил, вкладывая в каждый колосок, в каждое зернышко свой труд и заботу на благо нашей любимой родины. И сегодня мы приехали поблагодарить, вручить подарки, наградить почетными грамотами, благодарностями наших дорогих работников.

В этом хозяйстве убрано треть площадей. Убирают озимый клин: рожь, пшеницу и тритикале.