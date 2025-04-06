Наталья Маркович о задачах на Год благоустройства: 2025-й станет для нас экзаменом

Навести порядок в каждом уголке нашей страны – задача, требующая комплексного подхода. С какими инициативами приходят жители Ушачского района в Год благоустройства страны и какую роль здесь играют общественные мероприятия? Это и не только обсудим с гостем программы «Сенат» членом Совета Республики, председателем Ушачского районного Совета депутатов Натальей Николаевной Маркович. Виолетта Шаблинская, СТВ:

В Совете Республики действует Совет по взаимодействию органов местного самоуправления. Как осуществляется совместная работа и какую помощь вам предлагают?

Наталья Маркович, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по региональной политике и местному самоуправлению:

Я хочу сказать, что это очень замечательная возможность поделиться своим опытом, перенять опыт у коллег, более передовые методы работы, в том числе и с населением. Мы получаем те рекомендации, те поручения, которые идут после итогов работы уже СВОМС, которыми руководствуемся, которые принимаем к действию и дальше берем на вооружение в своей работе. Виолетта Шаблинская:

На неделе вы принимали граждан. С какими вопросами к вам обращаются люди и как к председателю Совета депутатов, и как к сенатору? Наталья Маркович:

Мы проводим каждую среду прием граждан и прямые телефонные линии. Это простые совершенно, казалось бы, вопросы, которые касаются жилищно-коммунального хозяйства, дорожного хозяйства. Вот буквально на этой неделе у меня была прямая линия и был ряд звонков от матерей, у которых дети сегодня отбывают наказание. Это несовершеннолетние детки. А в целом это простые житейские вопросы. Людей волнует, чтобы у них был свет, теплая вода, хорошие дороги, чтобы было тепло и уютно и красиво во дворах. Оперативно реагируем. Естественно, система уже налажена. В плотном взаимодействии работаем с районным исполнительным комитетом, с председателем исполкома, с заместителями, со всеми службами. Поэтому все у нас налажено. Если мы сегодня хотим результата, то только вместе, только сообща депутатский корпус, исполнительная власть, общественность небезразличная. У нас есть ряд проектов. Это гражданские инициативы. Мы выступили с предложением по трем гражданским инициативам в Ассоциацию местных Советов депутатов. Это были инициативы, которые касаются оборудования городской скейт-площадки, следующая инициатива по благоустройству административного здания территориального центра социального обслуживания населения и по обустройству интерактивного оборудования в нашем Музее народной славы имени Владимира Елисеевича Лобанка. Предварительно состоялось уже слушание комиссии, выбран был проект комиссии по обустройству интерактивного оборудования именно в музее. Будем надеяться на то, что будет поддержано и реализовано.

Виолетта Шаблинская:

В Беларуси Год благоустройства. Какие задачи стоят перед депутатами местных Советов в этом году? Наталья Маркович:

2025 год – это такой своеобразный экзамен для нас будет. То, что мы уже делали, должны в разы нарастить и еще краше сделать нашу землю, наш родной уголок, нашу любимую страну. В районе сформирован штаб по благоустройству. Уже утверждены комплексные планы мероприятий по наведению порядка на земле. Если сказать в целом о работе по благоустройству, которая традиционная, в этом году, как и всегда, мы тоже будем сносить дома. Уже на сегодня снесено 8 домов, 27 домов мы планируем еще снести. Будем приводить в порядок наш городской поселок Ушачи. Уже состоялся один районный субботник. Как мы уже знаем, 12 апреля объявлен республиканский. Безусловно, как и всегда, депутатский корпус, общественные объединения и общественность, жители нашего района, они тоже откликнутся и примут самое активное участие. Виолетта Шаблинская:

Вы уже немного затронули тему граждан. А приходят ли жители Ушачей со своими инициативами?