Во Дворце Республики стартует серия концертов-реквиемов «Каждый третий» – посетили премьеру

С каждым днем все ближе дата, священная для всех белорусов. Дню Победы посвящается и уникальный проект, который вот-вот начнется во Дворце Республики. Концерт-реквием «Каждый третий» – дань памяти жертвам и героям Великой Отечественной войны, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Долгое время считалось, что на территории Беларуси погиб каждый четвертый, однако открывающиеся факты в рамках расследования дела о геноциде и архивные документы свидетельствуют, что погибших от рук фашистских оккупантов гораздо больше. За годы оккупации стерты с лица земли свыше 12 тысяч населенных пунктов. История в фактах и лицах представлена сегодня во Дворце Республики, где посетителей встречают многочисленные тематические выставки. Детали узнаем у нашего корреспондента.

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:

С минуты на минуту начнется концерт-реквием. Это часть масштабного проекта. Уникальный формат форума сочетает в себе разные аспекты искусства, чтобы, опираясь на архивные документы и факты, еще раз погрузить зрителей в историческую атмосферу и напомнить о цене, которую заплатили наши предки за свободу во время Великой Отечественной войны.

В фойе открытые выставки, посвященные судьбам людей, дедов и прадедов, бабушек и прабабушек, совместный проект Белорусского телеграфного агентства и музея истории Великой Отечественной войны. «Судьбы, сложенные в треугольник» – одна из самых трогательных экспозиций. В центре внимания те самые пожелтевшие весточки, которые так ждали близкие, перечитывали много и много раз и хранили как реликвии. Ведь такое послание значило, что дорогой человек жив и вселяло надежду. Полевой почтой были доставлены десятки миллионов писем.

Сегодня это живая память. Сообщения, написанные солдатами на фронте, отражают не только факты военной жизни, но и глубокие чувства переживания и надежды. Это не только о фронтовых и партизанских буднях. Ну и пожелания о мирной жизни, заботы о близких, выражение любви и искренних чувств. Из таких маленьких историй и складывался путь Великой Победы. О том, как собирали эту выставку, мы спросили у организаторов. Давайте послушаем.