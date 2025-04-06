Общий праздник на двоих. Как в Беларуси прошёл День единения. История дружбы народов

В деле обеспечения безопасности у Беларуси есть надежный союзник. Это Россия. Минск и Москва вместе держат удар и реагируют на ситуацию вокруг границ Союзного государства, и рука об руку идем уже не один десяток лет. 2 апреля мы отмечали День единения народов Беларуси и России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Это важный праздник, который подчеркивает суть интеграции. Основа Союзного государства – это духовная и ментальная схожесть двух народов. У нас общий язык, культура, история. Ведь мы долго жили в одном большом государстве и за это время стали друг другу по-настоящему родными. От духовного родства до успешного стратегического партнерства. На чем стоит Союзное государство, расскажет Анастасия Иванникова.

С настоящим белорусским гостеприимством уроженка Питера Елена Глод встречает гостей. Темп российской северной столицы с удовольствием сменила на размеренный белорусский ритм. И теперь для нее два города и две страны родные. Такой привычный Питер, где заканчивала архитектурно-строительный университет и куда ездит к любимым людям, и уже ставший своим Минск. Разве что российский паспорт рядом с белорусским видом на жительство говорят: такое соседство и в сердце навсегда.

Елена Глод:

В Беларуси я живу уже давно. В Минск переехала 13 лет назад. Переехала, потому что вышла замуж за белоруса. И мы, все взвесив, решили, что все-таки будем жить здесь. На переезд, кстати, решилась очень легко, и просто мне было комфортно сюда переезжать.

В этом году День единения даже отметили за семейным столом. Как раз погостить из России приехала сестра. Кстати, своих дочерей Елена, не задумываясь, называет белорусками, а сама тем временем вместе с ними учит белорусский язык. Говорит, дочкам он дается заметно легче. Вот такая местная ассимиляция. Елена Глод:

У нас сельская школа полностью на белорусском языке. Дети тоже любят. У них получается семья, школа небольшая, классы совсем маленькие, по 15 человек. И учителя тоже в начальной школе очень добрые.

День единения Беларуси и России. Интеграция не просто на словах, на деле. Возьмем, к примеру, взаимную торговлю. В прошлом году показала рост. Добавили больше 6 %. О продуктивном сотрудничестве свидетельствует и объем инвестиций. Российские коллеги, как всегда, проявляют интерес. Как раз о взаимном интересе говорят и здесь. Наше мороженое в топе у российских партнеров.

Анастасия Иванникова, политический обозреватель:

На этом белорусском предприятии производят более 100 наименований сладкого лакомства. В день с этих линий сходит не менее 30 тонн мороженого, вкус которого оценили не только у нас, но и за рубежом. Из года в год экспорт растет.

Азербайджан, Узбекистан, Грузия и, конечно, Россия. И у каждой страны свои сладкие любимчики. Мороженое в стаканчиках, брикетах, рожках. Здесь выпускают 10,5 тысячи тонн лакомства в год за 26 лет работы компании. Успехи значительные, по ключевой рознице завоевать смогли до 40 % рынка. В пиковые периоды и вовсе половину, как-никак сезонный продукт.

Иван Добудько, первый заместитель генерального директора предприятия по выпуску мороженого и замороженных полуфабрикатов:

Из-за разницы климата между зимой и летом у нас продажи могут отличаться до восьми раз. Поставляем прежде всего в Центральный федеральный округ, Южный федеральный округ. В целом стараемся осуществлять доставку по всей территории России.

В ближайшие два года мощности должны вырасти втрое. Пригодится. А пока завершили работу над ледяной новинкой.

Татьяна Габрусева, главный технолог предприятия по выпуску мороженого и замороженных полуфабрикатов:

Создана линейка десертов с высоким содержанием белка, без сахара, с низким содержанием жира. Это три в одном. Мороженое рассчитано на людей, которые следят за фигурой и ведут здоровый образ жизни. Союзное государство – уникальный формат взаимодействия, аналогов которому в мире нет. Органично дополняем друг друга, объединяем преимущества каждой страны. Об этом в марте нынешнего года говорил наш Президент во время выступления в Совете Федерации Федерального Собрания России.

Поддерживаем и региональные связи. Взять, к примеру, российский Череповец. Именно здесь в свое время родился союзный трактор – настоящий российский «Беларус».

Единый рынок товаров и услуг. Создание совместных научно-технических кластеров и, конечно, промышленная кооперация – все это Союзное государство. Именно на российский рынок идет свыше 80 % наших внешних поставок. Но это цифры. Главная задача двух стран – создать комфортные условия для жизни людей. Неудивительно, что представители нашей диаспоры в России и русские у нас не чувствуют себя в гостях. Говорят: дома.