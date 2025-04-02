Сделка на миллион! Белорусский павильон открылся на выставке «Вьетнам Экспо» – какие контракты уже подписали?
Есть первые контракты! 2 апреля на Международной выставке «Вьетнам Экспо – 2025» открылся национальный павильон Беларуси. Представлено порядка 10 предприятий концерна «Белнефтехим» и перерабатывающей промышленности. «Вьетнам Экспо» – выставка в Юго-Восточной Азии, авторитетная. В 2025 году участие принимают более 500 компаний из разных государств. Свои экспозиции оформили Россия, Китай, Индия, Южная Корея, Лаос, Камбоджа. Белорусские производители ищут новые рынки сбыта и новых партнеров.
Вопросы взаимной торговли и промышленной кооперации обсудили во время личной встречи премьер-министр Вьетнама и заместитель главы белорусского правительства Анатолий Сивак. Экономика, торговля, образование – договорились о сотрудничестве в этих направлениях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под какими соглашениями и контрактами поставлены подписи – знает Ольга Масловская.
Машиностроение, энергетика, металлургия, сельское хозяйство, пищевая промышленность. Представители сотен мировых компаний в эти дни приехали в Ханой, чтобы презентовать свою продукцию потребителям Восточной Азии.
Ольга Масловская, корреспондент:
Рынок Вьетнама – один из самых динамично развивающихся в регионе. В прошлом году внешнеторговый оборот страны достиг 683 миллиардов долларов, импорт и экспорт в котором распределились практически равными долями. Государство развивает торгово-экономические связи, является участником более 60 интеграционных объединений и центром притяжения для иностранных инвестиций.
«Вьетнам Экспо» – выставка с историей. Она проводится уже более 30 лет. На этой площадке принимающая сторона демонстрирует и продвигает собственные возможности. А еще присматривается к потенциальным партнерам. Экономика Социалистической Республики открыта, тем и интересна мировым игрокам.
С фанфарами и фейерверком. Церемония открытия – это всегда ярко и торжественно. Участие в символическом старте экспозиционного марафона принял заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак. Наша страна – давний партнер Вьетнама. Правда, в пандемию товарооборот упал. Сейчас страны активно наверстывают упущенную выгоду.
Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Правительство слышит от бизнеса те проблемы, которые необходимо решать. И они не секрет. Эти проблемы – это логистика, долгая, сложная. Это прохождение платежей, то есть товары, платежи. Это первая задача, которая решается, но ее нужно ускорять, нужно удешевлять.
Вьетнам также заинтересован в наращивании взаимного товарооборота с нашей страной. Перспективы двусторонних отношений сегодня, 2 апреля, обсудили премьер-министр Социалистической Республики Фам Минь Чинь и заместитель главы правительства Беларуси Анатолий Сивак.
Фам Минь Чинь, премьер-министр Вьетнама:
Потенциал взаимного сотрудничества не исчерпан. Товарооборот надо наращивать, создавать совместные предприятия. Также у нас есть интерес в сфере безопасности. Мы бы хотели готовить наших военных в Беларуси. По-прежнему актуально сотрудничество в образовании.
Есть контракт на миллион долларов! Предприятие «Белшина» подписало соглашение о поставке шин для военной техники. Здесь продукцию бобруйского производителя знают хорошо. И ценят. За качество.
Порядка белорусских 10 предприятий представлены на международной выставке «Вьетнам Экспо – 2025».
Не только обувку для авто, но и сами машины поставляет Беларусь в Социалистическую Республику. Автобусы и грузовики, созданные на Минском автомобильном, еще во времена Союза зарекомендовали себя на вьетнамских дорогах. Несколько лет назад поехали дальше: открыли совместное производство. Так дешевле и к новым рынкам сбыта ближе: созданные во Вьетнаме МАЗы уже в этом году отправятся в третью страну.
Сергей Папкович, начальник управления внешнеэкономических связей по экспорту ОАО «Минский автомобильный завод»:
Особенность техники МАЗ во Вьетнаме является, что модели специально разработаны для вьетнамского рынка. Здесь есть жесткое ограничение по весовым параметрам и по габаритным параметрам машин. Поэтому нам пришлось адаптировать наши машины под соответствие этим требованиям.
А вот у предприятия «Полоцк-Стекловолокно» – премьера на вьетнамском рынке. В географии продаж производителя – более двух десятков стран, но Вьетнама в этом списке нет. Пока. Выпускают стеклонити и материалы из них. Они нужны везде: в машиностроении, электронике, строительстве.
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