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Сделка на миллион! Белорусский павильон открылся на выставке «Вьетнам Экспо» – какие контракты уже подписали?

02 апреля 2025 17:03
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Есть первые контракты! 2 апреля на Международной выставке «Вьетнам Экспо – 2025» открылся национальный павильон Беларуси. Представлено порядка 10 предприятий концерна «Белнефтехим» и перерабатывающей промышленности. «Вьетнам Экспо» – выставка в Юго-Восточной Азии, авторитетная. В 2025 году участие принимают более 500 компаний из разных государств. Свои экспозиции оформили Россия, Китай, Индия, Южная Корея, Лаос, Камбоджа. Белорусские производители ищут новые рынки сбыта и новых партнеров.

Вопросы взаимной торговли и промышленной кооперации обсудили во время личной встречи премьер-министр Вьетнама и заместитель главы белорусского правительства Анатолий Сивак. Экономика, торговля, образование – договорились о сотрудничестве в этих направлениях, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под какими соглашениями и контрактами поставлены подписи – знает Ольга Масловская.

Сделка на миллион! Белорусский павильон открылся на выставке «Вьетнам Экспо» – какие контракты уже подписали?-2

Машиностроение, энергетика, металлургия, сельское хозяйство, пищевая промышленность. Представители сотен мировых компаний в эти дни приехали в Ханой, чтобы презентовать свою продукцию потребителям Восточной Азии.

Сделка на миллион! Белорусский павильон открылся на выставке «Вьетнам Экспо» – какие контракты уже подписали?-4

Ольга Масловская, корреспондент:
Рынок Вьетнама – один из самых динамично развивающихся в регионе. В прошлом году внешнеторговый оборот страны достиг 683 миллиардов долларов, импорт и экспорт в котором распределились практически равными долями. Государство развивает торгово-экономические связи, является участником более 60 интеграционных объединений и центром притяжения для иностранных инвестиций.

Сделка на миллион! Белорусский павильон открылся на выставке «Вьетнам Экспо» – какие контракты уже подписали?-6

«Вьетнам Экспо» – выставка с историей. Она проводится уже более 30 лет. На этой площадке принимающая сторона демонстрирует и продвигает собственные возможности. А еще присматривается к потенциальным партнерам. Экономика Социалистической Республики открыта, тем и интересна мировым игрокам.

С фанфарами и фейерверком. Церемония открытия – это всегда ярко и торжественно. Участие в символическом старте экспозиционного марафона принял заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак. Наша страна – давний партнер Вьетнама. Правда, в пандемию товарооборот упал. Сейчас страны активно наверстывают упущенную выгоду.

Сделка на миллион! Белорусский павильон открылся на выставке «Вьетнам Экспо» – какие контракты уже подписали?-8

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси:
Правительство слышит от бизнеса те проблемы, которые необходимо решать. И они не секрет. Эти проблемы – это логистика, долгая, сложная. Это прохождение платежей, то есть товары, платежи. Это первая задача, которая решается, но ее нужно ускорять, нужно удешевлять. 

Сделка на миллион! Белорусский павильон открылся на выставке «Вьетнам Экспо» – какие контракты уже подписали?-10

Вьетнам также заинтересован в наращивании взаимного товарооборота с нашей страной. Перспективы двусторонних отношений сегодня, 2 апреля, обсудили премьер-министр Социалистической Республики Фам Минь Чинь и заместитель главы правительства Беларуси Анатолий Сивак.

Сделка на миллион! Белорусский павильон открылся на выставке «Вьетнам Экспо» – какие контракты уже подписали?-12

Фам Минь Чинь, премьер-министр Вьетнама:
Потенциал взаимного сотрудничества не исчерпан. Товарооборот надо наращивать, создавать совместные предприятия. Также у нас есть интерес в сфере безопасности. Мы бы хотели готовить наших военных в Беларуси. По-прежнему актуально сотрудничество в образовании.

Есть контракт на миллион долларов! Предприятие «Белшина» подписало соглашение о поставке шин для военной техники. Здесь продукцию бобруйского производителя знают хорошо. И ценят. За качество.

Порядка белорусских 10 предприятий представлены на международной выставке «Вьетнам Экспо – 2025».

Сделка на миллион! Белорусский павильон открылся на выставке «Вьетнам Экспо» – какие контракты уже подписали?-14

Не только обувку для авто, но и сами машины поставляет Беларусь в Социалистическую Республику. Автобусы и грузовики, созданные на Минском автомобильном, еще во времена Союза зарекомендовали себя на вьетнамских дорогах. Несколько лет назад поехали дальше: открыли совместное производство. Так дешевле и к новым рынкам сбыта ближе: созданные во Вьетнаме МАЗы уже в этом году отправятся в третью страну.

Сделка на миллион! Белорусский павильон открылся на выставке «Вьетнам Экспо» – какие контракты уже подписали?-16

Сергей Папкович, начальник управления внешнеэкономических связей по экспорту ОАО «Минский автомобильный завод»:
Особенность техники МАЗ во Вьетнаме является, что модели специально разработаны для вьетнамского рынка. Здесь есть жесткое ограничение по весовым параметрам и по габаритным параметрам машин. Поэтому нам пришлось адаптировать наши машины под соответствие этим требованиям. 

А вот у предприятия «Полоцк-Стекловолокно» – премьера на вьетнамском рынке. В географии продаж производителя – более двух десятков стран, но Вьетнама в этом списке нет. Пока. Выпускают стеклонити и материалы из них. Они нужны везде: в машиностроении, электронике, строительстве.

Подробности в видео.

# Международное сотрудничество # Беларусь-Вьетнам # Антолий Сивак # Предприятия Беларуси

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