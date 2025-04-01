Белорусская делегация работает во Вьетнаме – о чём договорились две страны? Рассказываем главное

Беларусь и Вьетнам – страны, далекие по расстоянию (между нами более восьми тысяч километров), но близкие по духу. А это в наше время благодатная почва для плодотворного сотрудничества. Беларусь и Вьетнам свяжут прямые рейсы, а жители азиатской страны вскоре оценят вкус белорусской говядины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы первые договоренности, достигнутые на 16-м заседании Белорусско-Вьетнамской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Делегацию нашей страны возглавляет заместитель премьер-министра Анатолий Сивак. Вьетнам был и остается для Минска важным и надежным партнером в Юго-Восточной Азии. Наши государства связывают годы сотрудничества и дружбы. Как подтверждение: Беларуси предоставлена возможность представить коллективную экспозицию предприятий на масштабной Международной выставке «Вьетнам Экспо – 2025», которая откроется 2 апреля. Вопросы сотрудничества в сфере экономики стороны обсудят на Белорусско-Вьетнамском бизнес-форуме, который состоится в рамках выставки. Ольга Масловская подробнее.

Далекий близкий Вьетнам. У народов наших стран дружеские связи еще со времен Советского Союза. Здесь помнят и ценят помощь союзников в борьбе за независимость. Сегодня это быстро развивающееся государство, которое открыто для сотрудничества и инноваций. Адаптируя мировой опыт под восточный менталитет, уверенно смотрят в будущее. И там видят место Вьетнама в ряду успешных стран.

Нгуен Хонг Зиен, министр промышленности и торговли Вьетнама:

Мы высоко ценим потенциал Беларусь в промышленности, сельском хозяйстве, образовании. Такие отрасли, как оптико- и машиностроение, производство удобрений еще со времен Советского Союза имеют прочный фундамент и успешно развиваются сейчас. Нам интересен ваш опыт и ваши технологии.

Нынешний визит белорусской делегации – продолжение контактов и договоренностей руководства наших стран. В декабре 2023-го официальный визит в Ханой совершил премьер-министр Беларуси, а в октябре 2024-го на полях саммита БРИКС в Казани Президент Александр Лукашенко провел переговоры с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. В мае Минск готовится ко встрече высшего руководства Социалистической Республики. Политическая воля есть – дело за чиновниками и бизнес-кругами.

Вьетнам занимает 42-е место среди стран – рынков сбыта товаров, экспортируемых Беларусью. Более 60 % всего объема экспорта составляют калийные удобрения. Также в десятку основных видов продукции входят тракторы, лекарственные средства, молоко и сливки, молочная сыворотка. На стадии сертификации – белорусская говядина. Юридические нюансы 1 апреля обсудили представители профильных министерств двух стран во время личной встречи в Ханое.

Иван Смильгинь, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Нами совместно с нашими вьетнамскими коллегами проведена очень большая работа. И уже мы подошли к завершению сертификации нашей продукции, именно нашей говядины, на рынок Вьетнама. В ближайшее время они проведут заключительный этап – согласование ветеринарных сертификатов, а также внесение наших предприятий в соответствующий реестр поставщиков в Республику Вьетнам.

С 2022 по 2024 годы товарооборот между Беларусью и Вьетнамом увеличился более чем на 35 %. Но эта цифра не устраивает стороны – можем больше. Особенно в кооперации усилий.

Ольга Масловская, корреспондент:

Задуман ряд перспективных проектов. В промышленности это открытие во Вьетнаме совместного сборочного производства по выпуску праворульной техники для последующей реализации на рынках третьих стран. Активизации бизнес-контактов и наращиванию туристических потоков способствует взаимная отмена виз в январе 2025 года. Ведутся переговоры об открытии прямого авиасообщения.

Сегодня стороны договорились: в течение года белорусская национальная авиакомпания начнет полетную программу во Вьетнам. Пунктом назначения будет выбран один из туристических центров. Беларусь и Вьетнам свяжут прямые авиарейсы.

Сотрудничают страны в образовании и науке. Обмен студентами, учебными практиками, совместные изыскания. Белорусские предприятия представят свои продукты на международной выставке «Вьетнам Экспо – 2025».