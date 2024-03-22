81 год Хатынской трагедии – в Беларуси отдают дань памяти погибшим

Символ страшной трагедии, которую пережил наш народ в годы Великой Отечественной войны: дань памяти трагедии Хатыни отдают сегодня в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 81 год назад, 22 марта 1943-го, фашистские каратели заживо сожгли и расстреляли почти всех жителей – 149 человек, в том числе 75 детей. Шестеро выжили и признаны свидетелями трагедии: единственный взрослый Иосиф Каминский и пятеро детей.

В память о жертвах фашизма создан мемориальный комплекс «Хатынь». На его территории находится единственное в мире «Кладбище деревень». К 80-летию трагедии, скорбной и памятной дате, здесь по поручению Президента завершилась масштабная реставрация, построен новый музей. Тяжелые мысли посещают каждого, кто видит эту экспозицию. В Беларуси хранят историческую память. Высокую цену мирных дней понимают все поколения.