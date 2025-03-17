750 тысяч травм получили белорусы на электросамокатах за 2024-й – главврач минской больницы

Весна – время, когда просыпается не только природа. Белорусы начинают активно использовать экологичный мобильный транспорт. Помимо удобства, которое он предоставляет, ежегодно происходят сотни случаев, которые отбивают любовь к скорости. О культуре вождения и правилах, которые могут уберечь от неприятных ситуаций, поговорили с гостями ток-шоу «Большой город».

Виктор Аносов, главный врач 6-й городской клинической больницы Минска: По общедоступной информации, в Республике Беларусь за 2024 год произошло 750 тысяч травмирований наших граждан. Из них 76 % – это бытовой травматизм, 0,5 % – дорожно-транспортный, и 2 % – это травмы вследствие использования средств индивидуальной мобильности. И среди детского населения было зарегистрировано 22 случая. У нас по 6-й городской клинической больнице среди взрослого населения 32 случая за весь год.

Виктор Аносов:

И, говоря о видах, травмах, их мы разделяем на падение на плоскости самого участника, водителя средства индивидуальной мобильности, столкновение его с пешеходом. Следующий – это третий вид травм – столкновение с другим участником на средстве индивидуальной мобильности, и самая тяжелая – с движущимся транспортным средством. То есть на тяжесть травм влияет скорость, инерция, с которой произошел удар, влияет возраст участника, потому что с возрастом рост выше, вес тел у каждого разный. И, соответственно, травмы у всех разные.

Если падает человек на плоскость – это травма вследствие волочения, то есть там будут ссадины, ушибы. Мы всегда, падая, рефлекторно выставляем руки вперед. За чем следит ГАИ? Чтобы люди были трезвые, потому что все защитные рефлексы у человека в нетрезвом состоянии просто отсутствуют и, соответственно, травмы уже рук не будет, а человек сразу попадет головой на асфальт и вся энергия удара приведет тому, что разовьется тяжелая черепно-мозговая травма.