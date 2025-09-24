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Эвакуация, отмена рейсов и закрытие школ – Китай готовится к удару тайфуна

24 сентября 2025 06:02
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Китай готовится к удару стихии. На южное побережье по прогнозам синоптиков в ближайшие часы должен обрушиться тайфун, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эвакуация, отмена рейсов и закрытие школ – Китай готовится к удару тайфуна-2

Он принесет с собой ураганные ветры, скорость которых может превысить 200 километров в час и сильные дожди. Из зоны вероятного бедствия эвакуированы сотни тысяч людей. Как минимум в 10 городах закрыты школы и отдельные предприятия. Прекращена работа ресторанов и кафе, отменены десятки авиарейсов. Всем судам приказано вернуться в порт. По данным синоптиков, это будет самый мощный тайфун с начала 2025 года. 

# Китай # тайфун

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