В Нью-Йорке начала работу неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН

Всего в сессии принимают участие 150 глав государств и правительств, а также министры иностранных дел. Беларусь представляет глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков. Его выступление запланировано на 27 сентября. Накануне министр иностранных дел принял участие в мероприятии высокого уровня, которое было организовано китайской стороной. Максим Рыженков отметил, что Инициатива глобального развития, а также другие инициативы, предложенные в последние годы Председателем КНР Си Цзиньпином – в сферах безопасности, межцивилизационного диалога и глобального управления, наряду с инициативой «Один пояс – один путь», являются примером ответственного мирового лидерства.