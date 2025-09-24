Прямой эфир

В Нью-Йорке начала работу неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН

24 сентября 2025 05:59
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Четвертая пленарная встреча юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН начала работу в Нью-Йорке. В штаб-квартире организации – политики, приглашенные на высокий форум, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Нью-Йорке начала работу неделя высокого уровня 80-й сессии Генассамблеи ООН-2

Всего в сессии принимают участие 150 глав государств и правительств, а также министры иностранных дел. Беларусь представляет глава внешнеполитического ведомства Максим Рыженков. Его выступление запланировано на 27 сентября. Накануне министр иностранных дел принял участие в мероприятии высокого уровня, которое было организовано китайской стороной. Максим Рыженков отметил, что Инициатива глобального развития, а также другие инициативы, предложенные в последние годы Председателем КНР Си Цзиньпином – в сферах безопасности, межцивилизационного диалога и глобального управления, наряду с инициативой «Один пояс – один путь», являются примером ответственного мирового лидерства.

# Международная политика # ООН # заседание ООН

Другие новости рубрики

Все новости
Лазуткин – о важности единства внутри правящей группы страны
23 сентября 2025 19:58

Лазуткин – о важности единства внутри правящей группы страны

Лазуткин: следующая стадия СВО может касаться Молдовы
23 сентября 2025 18:55

Лазуткин: следующая стадия СВО может касаться Молдовы

Лазуткин про «Интервидение»: нельзя поставить всю музыку под задачи пропаганды
23 сентября 2025 17:51

Лазуткин про «Интервидение»: нельзя поставить всю музыку под задачи пропаганды