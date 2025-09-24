По меньшей мере 18 человек пострадали в крупной аварии в турецкой Аланье, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По меньшей мере 18 человек пострадали в крупной аварии в турецкой Аланье, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там на трассе туристический автобус на полной скорости врезался в маршрутное такси, которое двигалось в попутном направлении. По информации медиков, два человека находятся в тяжелом состоянии. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. По предварительной версии виновником аварии стал водитель автобуса, который не соблюдал дистанцию и скоростной режим.