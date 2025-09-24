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18 человек пострадали в крупной аварии в турецкой Аланье

24 сентября 2025 06:00
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По меньшей мере 18 человек пострадали в крупной аварии в турецкой Аланье, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

18 человек пострадали в крупной аварии в турецкой Аланье-2

Там на трассе туристический автобус на полной скорости врезался в маршрутное такси, которое двигалось в попутном направлении. По информации медиков, два человека находятся в тяжелом состоянии. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия. По предварительной версии виновником аварии стал водитель автобуса, который не соблюдал дистанцию и скоростной режим. 

# Турция # Авария

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