18 человек пострадали в крупной аварии в турецкой Аланье

Лазуткин: следующая стадия СВО может касаться Молдовы

Но надо понимать, что, конечно, Запад Румынию будет задействовать и задействует уже против Украины в плане поставок оружия, в плане контроля устья Дуная, в плане портов. А дальше как бы Молдова – это придаток Румынии, если начинается война по этому южному флангу.