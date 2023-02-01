13 лет обмана: как председатель гаражного кооператива собрал деньги на инфраструктуру, а потратил на себя

Новости Беларуси. Гаражный бунт назревает в Белыничах, где члены кооператива восстали против бывшего председателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Конфликт длиною в 13 лет достиг точки кипения и разразился скандалом. Экс-главу кооператива обвиняют в финансовых махинациях: он обещал сделать дороги, провести свет и оградить гаражный массив забором. На благие цели собирал по 200 условных единиц. В итоге инфраструктуры нет, денег тоже. И это только часть белыничского детектива. Бывший председатель, которого люди с трудом отстранили от должности, вновь в нее вступил. В загадочной истории пыталась разобраться Юлия Мычка.

Это гаражи кооператива «Дозор». Вот какие ямки. Вот мы едем. Вот какой бурьян стоит.

Не «Дозор», а «Позор». Так между собой автовладельцы называют свой гаражный кооператив. Дороги с ямами, руины и бурьян в человеческий рост – это реальность. А вот ожидания: забор, свет, идеальный проезд – не свершились, а ведь могли. 15 лет назад при создании кооператива избранный председатель пообещал, что сделает все в лучшем виде. Условие одно – необходимы деньги. И посчитал, что с каждого гаража на благоустройство территории нужно по 200 условных единиц.

Сергей Цебров, участник белыничского гаражного кооператива:

Но за время его правления – 8 лет правления – он вообще ничего не делал. Но в начале он нам обещал электрификацию, обгородить, сторожку поставить. Сделать нормальный кооператив. Люди все поверили и начали сдавать.

Сумма на обустройство кооператива накопилась немаленькая: порядка 57 тысяч долларов. Но стройка так и не началась. Председатель кормил завтраками и обещал, что вот-вот приступит к электрификации. В итоге за 8 лет правления были проложены, по словам членов кооператива, всего 200 метров кабеля.

Василий Ковалев, участник белыничского гаражного кооператива:

Мы спрашиваем: отчитайтесь, где наши деньги, грошы куда пошли. «Не ваше дело, я не буду перед вами отчитываться». И все, вот так он отвечает. Мы коллективно написали в прокуратуру, прокуратура нас поддержала. Нашла нарушения, его суд отстранил. А деньги, 57 тысяч долларов, оставили ему.

Члены кооператива в негодовании. Сытые обещаниями, они решили избрать другого председателя. Однако всплыли новые подробности. Оказалось, деньги на благоустройство кооператива уже закончились. На что они были потрачены неизвестно. За 8 лет правления бывший глава гаражного объединения не предъявил на собраниях ни одного финансового документа. А ведь, согласно уставу, отчитываться о расходах он обязан не реже одного раза в год.

Алексей Ольшевский, участник белыничского гаражного кооператива:

Деньги все уходили на зарплату. Он забирал 700 рублей, дочке платил 500 рублей. И плюс еще он уходил в отпуск – себе премию выписывал. И эти деньги все обнулировал. У него один счет был в «Беларусбанке». Он сам снимал деньги, сам ложил их. И все деньги обналичивал, себе забрал.

На руках у членов кооператива 50 документов. Люди устали обивать пороги госорганов и уже потеряли надежду вернуть деньги. С горем пополам владельцы гаражей отстранили председателя от занимаемой должности, но спустя шесть лет после конфликта он вернулся и вновь занял кресло босса, и теперь шлет новые извещения, в которых снова требует 200 долларов.