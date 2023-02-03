От сертификации товаров до благоустройства мемориалов. Парламентарии Союзного государства обсудили социальные инициативы

Новости Беларуси. Унификация требований по сертификации товаров и услуг для реабилитации инвалидов в Беларуси и России, адресная помощь детям с хроническими заболеваниями почек, а также благоустройство мемориалов. Такие инициативы планируют реализовать парламентарии Союзного государства, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Один из акцентов в работе комиссии депутатов и сенаторов – социальная сфера. Гости из регионов России изучают опыт Минской области. Так, парламентарии побывали в детском саду № 6 Фаниполя. Его открыли полгода назад. По словам гостей, наши методики в воспитании и обучении одни их самых прогрессивных. Также Беларусь и Россия активно проводят совместные проекты в культурной сфере. Один из них – фестиваль творчества для инвалидов.

Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Посещая детский сад, мы увидели, что аспект патриотизма поставлен во главу угла. Это очень важно. Второе направление – это фестиваль, творчество людей с инвалидностью. Этот фестиваль мы запланировали, чтобы он проходил ежегодно. Шли разговоры о том, где его проводить. Пока принято решение, что в Беларуси, Могилевская область.

Елена Афанасьева, председатель комиссии Парламентского собрания по труду, социальной политике и здравоохранению (Россия):

Я рада, что мы, Беларусь и Россия, все-таки движемся в одном направлении в отношении нашего детства. Вы видите, что такие детские садики появляются, такие детские сады должны быть доступны для большинства наших детей. Если дети Союзного государства будут учиться, воспитываться в таких детских садах, мы получим с вами совершенно образованное поколение.