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4 новые специальности появятся в БГУ – ректор рассказал подробности

22 декабря 2024 07:32
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Андрей Король.

4 новые специальности появятся в БГУ – ректор рассказал подробности-2

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Какие новые специальности будут в этом году?

Андрей Король, ректор Белорусского государственного университета: 
У нас четыре специальности в проработке. Это «Интеллектуальная электроника» на радиофизе и компьютерных технологий. Это «Компьютерное моделирование и разработка веб-приложений» на факультете социокультурных коммуникаций. Это «Мировая экономика и торговля» – совместный продукт эконом-факультета и Института китаеведения имени Конфуция. И это «Африканистика» на факультете международных отношений. 

Это редкий случай. Обычно я слушаю предложения, и потом мы их шлифуем. В данном случае это будет открыто по моему пожеланию. Это будет специальность как крайне востребованная в целом для нашей страны, потому что комплексного знания очень большой, разнородной Африки, которая является уникальным партнером для нашей страны, нет нигде.

# Высшее образование в Беларуси # Образование в Беларуси # Интервью # Андрей Король # Александр Осенко

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