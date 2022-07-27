Беларусь планирует нарастить экспорт продовольствия до 7,8 млрд долларов по итогам года

Сельскохозяйственная продукция продается более чем в 100 стран. До конца 2022 года экспорт планируют увеличить, достигнув цифры в 7,8 миллиарда долларов. А это на миллиард больше, чем в 2021-м. Сейчас идет работа не только по наращиванию объема поставок, но и расширению ассортимента.

Брыло: мы существенно добавляем на страны дальней дуги, рост экспорта – практически 167%. Подробности.