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Петришенко на вступительных в БГУКИ: «Будут продвигать нашу культуру и на международных площадках»

27 июля 2022 11:00
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Новости Беларуси. Абитуриенты Белорусского государственного университета культуры и искусств проходят вступительные испытания. За ходом творческих экзаменов посмотрел Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Петришенко на вступительных в БГУКИ: «Будут продвигать нашу культуру и на международных площадках»-1

По мнению вице-премьера, абитуриенты БГУКИ приходят в профессию осознанно и мотивированно. Высокий уровень подготовки поступающих, окончивших творческие колледжи и музыкальные школы, дает уверенность в успешном будущем нашей страны в сфере культуры.

Петришенко на вступительных в БГУКИ: «Будут продвигать нашу культуру и на международных площадках»-4

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
На смену тем людям, которые трудятся в этой профессии, готовится надежная, основательная смена молодых ребят, талантливых ребят. И я надеюсь, мы скоро их увидим и на большом экране, и они будут продвигать нашу культуру и на международных площадках.

Петришенко на вступительных в БГУКИ: «Будут продвигать нашу культуру и на международных площадках»-7

Всего БГУКИ на дневную и заочную бюджетную форму обучения планируют набрать 317 человек. Впервые в 2022 году вуз будет готовить специалистов и для циркового искусства.

# Вступительная кампания # общество # Игорь Петришенко # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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