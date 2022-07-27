Петришенко на вступительных в БГУКИ: «Будут продвигать нашу культуру и на международных площадках»

Новости Беларуси. Абитуриенты Белорусского государственного университета культуры и искусств проходят вступительные испытания. За ходом творческих экзаменов посмотрел Игорь Петришенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По мнению вице-премьера, абитуриенты БГУКИ приходят в профессию осознанно и мотивированно. Высокий уровень подготовки поступающих, окончивших творческие колледжи и музыкальные школы, дает уверенность в успешном будущем нашей страны в сфере культуры.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

На смену тем людям, которые трудятся в этой профессии, готовится надежная, основательная смена молодых ребят, талантливых ребят. И я надеюсь, мы скоро их увидим и на большом экране, и они будут продвигать нашу культуру и на международных площадках.