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Свыше 450 тыс квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Минской области с начала года

27 июля 2022 13:43
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Новости Беларуси. В Минской области с начала 2022 года ввели в эксплуатацию свыше 450 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это почти половина от общего объема.

Свыше 450 тыс квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Минской области с начала года-1

В Крупском районе планируют построить около 6 000 квадратных метров. Сейчас продолжается возведение нового микрорайона в границах улиц Московской, Черняховского и Мира. Здесь недавно сдали многоэтажку на 40 квартир. И уже ведутся работы по строительству еще одной новостройки. Пятиэтажное здание будет с безбарьерной средой и лифтами. Новоселами станут семьи, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Свыше 450 тыс квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Минской области с начала года-4

Анатолий Ганчар, заместитель председателя Крупского райисполкома:
Мы уже обеспечили 60 % ввода жилья, индивидуальное жилищное строительство – не менее 50 домов в год. И один дом, как правило, многоквартирный. Итого у нас получается около 6 000 квадратных метров ежегодно. В проектировании мы предусматриваем комплексно и парковочные стоянки, минимум на 120 машин, и детские игровые площадки, в том числе волейбольные и баскетбольные.

Свыше 450 тыс квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Минской области с начала года-7

В 2023 году здесь же приступят к строительству еще одного жилого дома на 60 квартир. Всего до конца 2022-го в Минской области возведут миллион квадратных метров жилья. Ключи от квартир получат около полутора тысяч семей.

# Государственная политика в области жилищного строительства # общество # Анатолий Ганчар # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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