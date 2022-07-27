Свыше 450 тыс квадратных метров жилья ввели в эксплуатацию в Минской области с начала года

Новости Беларуси. В Минской области с начала 2022 года ввели в эксплуатацию свыше 450 тысяч квадратных метров жилья, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Это почти половина от общего объема.

В Крупском районе планируют построить около 6 000 квадратных метров. Сейчас продолжается возведение нового микрорайона в границах улиц Московской, Черняховского и Мира. Здесь недавно сдали многоэтажку на 40 квартир. И уже ведутся работы по строительству еще одной новостройки. Пятиэтажное здание будет с безбарьерной средой и лифтами. Новоселами станут семьи, состоящие на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Анатолий Ганчар, заместитель председателя Крупского райисполкома:

Мы уже обеспечили 60 % ввода жилья, индивидуальное жилищное строительство – не менее 50 домов в год. И один дом, как правило, многоквартирный. Итого у нас получается около 6 000 квадратных метров ежегодно. В проектировании мы предусматриваем комплексно и парковочные стоянки, минимум на 120 машин, и детские игровые площадки, в том числе волейбольные и баскетбольные.