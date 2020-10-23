Этот мужчина 10 лет назад переехал в Беларусь из Италии. И вот как за это время изменилась его жизнь

Новости Беларуси. Герой следующего сюжета переехал в Беларусь много лет назад и остался здесь навсегда. Это как раз тот случай, когда связала и любовь, и работа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. История иностранца, который выбрал Беларусь своим вторым домом.

Италия – это 60 миллионов человек. У нас культура футбола. Мы говорим: спагетти, пицца и футбол.

Беларусь изменилась за последние 3-4-5 лет. Вообще другая страна. Страна хорошая, чистая. И если вы думаете, что я жил в Италии... Да, у нас есть много плюсов, но есть и тоже минусы.

Мои дети, они белорусы, конечно. Они родились здесь, они начали говорить по-русски и сейчас уже начали говорить на итальянском, конечно.