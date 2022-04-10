3-литровая кастрюля обошлась в 12 рублей. Приготовили борщ с Виталием Уткиным и обсудили повышение цен на продукты

Новости Беларуси. От афтершоков глобальных геополитических столкновений страдают в первую очередь интересы и карманы простых европейцев, которые не могут повлиять на ситуацию. Зачастую их охватывает паника. В магазинах доходит и до драк за дефицитный товар, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. В наших торговых точках если сражения ведутся, то только за качество товара, а борьба, если и есть, – только с завышением стоимости. Наша съемочная группа отправилась в небольшой торговый рейд подальше от столицы, чтобы провести свою ревизию цен и заодно понять, кому выгодны спекуляции на рынке и как с этим бороться.

Константин Герцев, корреспондент:

На фоне экономических баталий между Западом и Востоком под удар попал и белорусский покупатель. Люди стали закупаться как в последний раз. Да и, кажется, товарами, которых у нас в избытке. Но, как говорится, для кого санкции, а для кого мать родная. Мы прибыли в Гомель, подальше от VIP-чиновников и лощеных прилавков, чтобы на своем опыте провести глобальную ревизию цен.

Первая точка на карте – Центральный рынок, самый большой в городе. Разделить долю ревизора мы предложили гомельчанину – депутату парламента Виталию Уткину. Чтобы закупить все необходимое на борщ, нам понадобилось менее получаса. Прилавки валятся от изобилия товаров: вот вам зарубежные деликатесы и отечественное, проверенное. Ребрышки, капуста, картофель, свекла, морковь, да и лучок до кучи – готово.

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В отличие, конечно, от товара, который был, узбекская капуста, мы видели, – разница в разы. Наш аграрий сегодня составляет конкуренцию мировому рынку. И мы это с вами увидели, сейчас сравним цены привозного товара и того, что мы могли приобрести со своего фермерского участка.

Уже за кухонным столом мы попробуем приготовить из купленных продуктов первое блюдо дня. И заодно обсудить, кому выгодны эти спекуляции. Виталий Уткин:

Ни в коем случае на панику не поддался, потому что имею определенный житейский, практический опыт. Руководя одним из крупнейших промышленных районов Гомеля, зная всю мощь нашей промышленности, в том числе и сельского хозяйства, я к этой ситуации отнесся абсолютно спокойно. Константин Герцев:

Цены на продукты на определенные категории вверх пошли? Как вы отмечаете это?

Виталий Уткин:

Скажите, насколько это опасно? На ваш взгляд, насколько опасно, что на 10-20 копеек, где-то на рубль подорожал продукт, который мы приобретаем раз в неделю? То есть в течение месяца это четыре рубля. Насколько это опасно, насколько это злостно?